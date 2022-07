“Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”, l’interessante opera del giornalista Matteo Gracis

Condividi Facebook

«Ciao, mi chiamo Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. Se vuoi partire col piede giusto fermati un attimo, interrompi la lettura, accendi uno stereo o mettiti in cuffia Lovely Day – Raaban. Volume alto. Vai, ti aspetto»: è con queste parole che l’autore di “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” si presenta nell’incipit dell’opera. Matteo Gracis, in realtà, non ha bisogno di presentazioni; giornalista e scrittore, è direttore della rivista Dolce Vita, fondatore del giornale online L’Indipendente e ha scritto inoltre due libri interessanti in cui ha parlato di sue due grandi passioni: “Canapa. Una storia incredibile” (Officina di Hank, 2019) e “Lontano. 10 viaggi che cambiano la vita” (Edizioni Effetto, 2020). In questa nuova opera presenta un intenso flusso di coscienza in cui affronta diversi argomenti che hanno a che fare con i temi della libertà e della verità; è un libro molto particolare già da come è concepito graficamente, essendo pieno di disegni, simboli, enigmi, oltre che di pagine al contrario o specchiate. Tutto concorre ad affermare la tesi dell’autore, che è convinto che si debba rivedere il proprio concetto di libero arbitrio, perché nella società odierna esso ha sempre meno valore, e sembra che in molti neanche se ne accorgano – «Poi ci sei te, che da qualche minuto ti stai domandando se sei veramente libero/a oppure no. È un bene perché tale quesito può essere l’inizio di un grande cambiamento, di una rivoluzione interiore, di una nuova consapevolezza». Matteo Gracis invita a sviluppare il proprio pensiero critico, ad esercitare il proprio diritto a dubitare e anche a ribellarsi; sentirsi alieni in una società che rinnega le libertà e il dissenso è per lui un bene, perché significa che esiste ancora una possibilità di salvare questa disperata razza umana, che sembra vagare nel mondo senza consapevolezza. L’autore ci offre pillole di verità, lui che si considera un suo discepolo fedele, e lo ha dimostrato in anni di lotte e di contestazioni che gli hanno procurato non pochi problemi; la verità per lui «si nasconde silenziosa tra i cuori più vivi e nelle trame segrete di versi eretici, per esistere e resistere ancora e oltre, essendo Lei preziosa come se nulla potesse sostituirla». Tra citazioni colte e racconti di vita, Matteo Gracis ci conduce in un viaggio libero da ogni schema per farci ritrovare la spontaneità di essere ciò che siamo, senza costrizioni o mediazioni.







Casa Editrice: Do it human Editori

Genere: Saggio/Manuale di crescita personale

Pagine: 320

Prezzo: 19,00 €