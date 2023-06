Management ed economia dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile di Michelangelo Raccio: un saggio attuale per riflettere sui problemi del nostro pianeta

Condividi Facebook

«Il primo programma di azione ambientale, adottato in Europa nel 1973, rappresenta l’incipit per le politiche ambientali finalizzate all’adozione di strumenti volti al miglioramento degli impatti delle attività umane sull’ambiente…

… Il percorso negli anni è stato lungo e accidentato, tuttavia il sentiero tracciato verso lo sviluppo sostenibile ha avuto effetti importanti, sia in termini di abbattimento tecnico degli inquinanti, che in termini di sensibilizzazione finalizzata alla costruzione di un rapporto proattivo tra le società industriali e post industriali con l’ambiente. Il principio fondamentale su cui sono state impostate le politiche economiche a livello globale si è fondato, e si fonda ancora, sul concetto di internalizzazione dei costi di sfruttamento e di degrado ambientale da parte degli inquinatori, al fine di correggere il fallimento del mercato risultante dalla mancanza di prezzi appropriati per molte risorse ambientali, il che comporta, come ineluttabile conseguenza, lo sfruttamento abnorme delle stesse, fino al completo esaurimento»: il saggio “Management ed economia dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile” di Michelangelo Raccio ha lo scopo di indicare il percorso virtuoso da compiere per tutelare il nostro patrimonio ambientale, rivolgendosi non solo a chi deve lavorare attivamente, governi ed enti preposti, per favorire il benessere del nostro pianeta ma anche a chi, da semplice cittadino, può comunque fare la sua parte per migliorare una situazione ormai giunta quasi a un punto di non ritorno. L’autore offre una panoramica esaustiva dei problemi più gravi che affliggono l’ambiente, e lo fa senza lamentarsi ma adottando un approccio proattivo, finalizzato a dare degli strumenti concreti e delle informazioni utili per intervenire tempestivamente. In questo saggio di economia ambientale vengono quindi spiegati, in modo scorrevole e divulgativo, i modi in cui si può salvaguardare l’ambiente perseguendo allo stesso tempo una crescita economica e sociale sostenibile; Michelangelo Raccio auspica un cambio di paradigma che porti i sistemi economici verso la transizione indirizzata ad un uso efficiente delle risorse e delle produzioni, attraverso un modello di economia che non sia più di tipo lineare bensì circolare, e che metta quindi in primo piano la necessità di conservare le risorse naturali e non di sfruttarle fino al totale esaurimento. Inoltre, il messaggio più importante che viene veicolato nell’opera è quello di diffondere consapevolezza: chiunque è chiamato a comprendere le dinamiche ambientali, a sviluppare una coscienza ecologica e quindi a intervenire attivamente; questo pianeta è la casa di tutti, e ognuno di noi è quindi responsabile della sua salute.

Casa Editrice: MReditori

Genere: Saggistica/Economia ambientale

Pagine: 336

Prezzo: 25,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/michelangeloraccio

https://instagram.com/michelangeloraccio?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://mreditori.it/

Link di vendita online

https://mreditori.it/prodotto/management-ed-economia-dellambiente-per-lo-sviluppo-sostenibile-2a-edizione/