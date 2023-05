Luci segrete di Francesco De Girolamo

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Attraverso la forma poetica dell’haiku, Luci segrete illumina oggetti e azioni del reale concedendo uno

sguardo che penetra e attraversa l’evidenza per mostrare altro. La lingua, essenziale ma intensa, riverbera

tra i risvolti del quotidiano, arrivando ad accendere pensieri nitidi, schietti e liberatori. Sono frammenti

di voci accorate che polverizzano l’afasia dei nostri tempi e mostrano l’aura del mondo. Spetta all’accorto

“destinatario” dell’opera, lacerato il velo di una inerzia emotiva assuefatta, smascherare il volto umano

dietro questa tessitura di laicale sudario e riconoscersi in esso suo “simile e fratello”. Ombra e luce coesistono e si avvicendano in rapidi passaggi «[…] è quanto il libro Luci segrete annuncia, haiku dopo haiku. Sarà ogni lettore a leggervi un tema privilegiato o anche un topos tradizionale, o a cogliervi quella più radicale questione propria al compito essenziale della poesia. Come nelle bellissime immagini di Laura Medei che affiancano i testi: a una prima percezione estremamente eleganti e decorative, ma misteriose e “segrete” anch’esse.» dalla postfazione di Carla De Bellis.