“L’incontro (con te)” è il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Tiziana Crisafulli

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Lucia è la protagonista del nuovo romanzo rosa di Tiziana Crisafulli “L’incontro (con te)” che è stato pubblicato dalla casa editrice napoletana LFA Publisher a novembre scorso ed è già in ristampa. Lucia è una scrittrice quarantenne che ha alle spalle un matrimonio fallito. Ha lavorato molto su se stessa per superare i postumi della rottura del suo legame matrimoniale facendo ricorso anche alla psicoterapia.

Dopo il lungo periodo di isolamento per il lockdown causato dalla pandemia finalmente Lucia può ritornare a viaggiare. Proprio in aeroporto a Catania prende il volo la sua nuova vita grazie all’incontro con Armando che, come lei, sta partendo per Milano. “Vivo il pomeriggio in una dimensione che non ricordo di avere mai provato, tanti sono gli anni trascorsi dall’ultimo innamoramento, voglio abbandonarmi all’onda di emozioni che Armando mi dà, senza remore, senza ragionamenti, non è tempo di evitare l’amore, ho poco più di quarant’anni pieni di dolori ed esperienze. No, non temo niente, mi lascerò andare alla voce di Armando, alla sua corte e chissà anche al suo amore” scrive Tiziana Crisafulli interpretando i sentimenti del suo personaggio.

Tuttavia per Lucia non inizia un periodo facile. Il nuovo rapporto la destabilizza mettendo in crisi l’equilibrio interiore che aveva faticosamente raggiunto. Armando la affascina ma lei si rende conto che è un uomo complicato e individualista che non vuole abbandonarsi completamente all’amore. Per lui al primo posto c’è infatti la sua carriera di attore teatrale.

“La sua presenza intermittente e rara mi fa male, mi rattrista, mi fa perdere il filo della nostra evoluzione e della nostra confidenza, non so cosa siamo, cosa fare per lui e quando fermarmi” scrive ancora l’autrice dando voce a Lucia che cerca disperatamente di allontanarsi da “questa storia mai decollata e mai chiusa”.

Nei confronti di Armando, Lucia ha provato una passione istantanea che le fa quasi paura. Non vuole buttare all’aria tutto il lavoro fatto per ricostruirsi un presente sereno, anche se da sola. “Non so se sono disposta a soffrire, posso lasciarlo andare, non mi cercherebbe più, manterremmo un legame speciale, senza turbamenti, senza rimproveri da farci. Conserverei una persona meravigliosa tra le mie amicizie più care, perderei l’uomo di cui sono innamorata, che sogno ogni notte, che desidero continuamente” confessa Lucia nelle pagine del libro.

La storia raccontata da Tiziana Crisafulli coinvolge dal’inizio alla fine regalando emozioni e sorprese fino all’ultima pagina. L’autrice è da sempre appassionata di letteratura e con “L’incontro (con te)” torna in libreria dopo aver pubblicato “Io continuo a volare”.

Contatti

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017188724598

https://www.instagram.com/tiziana_crisafulli_/

www.lfaeditorenapoli.it

Compralo online

Casa editrice: LFA Publisher

Genere: Romanzo rosa

Pagine: 116

Prezzo: 15,00 €