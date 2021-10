Les Flâneurs Edizioni presenta il romanzo di Grazia Ciavarella “Zoe Zero”.

Condividi Facebook

“Zoe Zero” di Grazia Ciavarella è un romanzo scritto con un linguaggio fresco e frizzante,molto adatto a un pubblico di adolescenti, ma non solo; la storia raccontata è infatti godibile da chiunque abbia voglia di immergersi nel mondo dei ragazzi di oggi, ai tempi dei social network. La protagonista dell’opera, la tredicenne Zoe Zero, è la classica adolescente pimpante e un po’ ingenua, che ha bisogno dei propri spazi e che dipende dai commenti su Instagram; il suo desiderio più grande è quello di essere popolare, e di suscitare ammirazione. Nel suo primo giorno di terza media lei sa che è il suo momento per brillare, e neanche Irina, la sua nemica numero uno, potrà rubarle la scena; Zoe vuole essere venerata come il suo idolo Melissa De La Riva, una cantante teenager che un anno prima ha vinto un talent musicale, ed è diventata molto famosa. Lei vorrebbe anche attirare le attenzioni di un ragazzo speciale, come l’attore Riccardo Battiston, fidanzato di Melissa, vera e propria ossessione di Zoe. Ciò che le sembra solo un sogno impossibile, però, appare davanti ai suoi occhi come per magia: dopo aver pubblicato su Instagram un video in cui canta una canzone di Melissa, la protagonista ottiene un successo strepitoso che fa aumentare vertiginosamente i suoi followers – «Il mio primissimo video continua a ricevere visualizzazioni, like e commenti, mentre sul profilo ho superato i duemila follower. Se continua di questo passo, a breve potrò usare lo SWIPE UP nelle storie!». Inoltre, i genitori di Zoe ricevono la visita di Victoria Raimondi, un’agente dello spettacolo che vuole trasformare la ragazza in una star. Tra talent a cui partecipare e noiose lezioni di canto, tra campagne pubblicitarie e incomprensibili ripetizioni di matematica, Zoe vede la sua vita cambiare completamente, e quel successo così improvviso le dà alla testa. Riesce anche ad uscire con Riccardo, ma il loro incontro sancisce il primo passo verso la consapevolezza che non è tutto luccicante e perfetto nell’esistenza di una giovane star – «La vita di questo ragazzo si basa sulla MENZOGNA. Non è quello che vuole far credere di essere. Si è cucito addosso un personaggio per piacere a tutti i costi. Bello da mozzare il fiato, non c’è dubbio, ma falso fino al midollo». Zoe dovrà scegliere come gestire il suo successo, e soprattutto dovrà ricordarsi quali sono i suoi punti fermi per non rischiare di perdersi, e per mantenere i piedi per terra.

