“Intrigo sull’Olimpo”, il coinvolgente romanzo di Sebastian Ruggiero

Da qualche anno si riscontra un rinnovato interesse per la mitologia e le leggende, tanto che diversi autori hanno rivisitato le storie di eroi e divinità in romanzi dal piglio contemporaneo; “Intrigo sull’Olimpo” di Sebastian Ruggiero rientra in questo filone: ci troviamo nell’ambito nella mitologia greca, e l’autore ci narra in chiave moderna la vicenda del ratto di Persefone da parte di Ade, facendoci immergere in un mondo mitico affascinante e dalle sorprendenti affinità con quello terrestre. I personaggi di Ruggiero sono infatti caratterizzati da vizi e virtù umane, nonostante siano divinità o semidei; c’è Hera, la moglie di Zeus, la cui folle gelosia è il nucleo attorno a cui ruota la narrazione, e c’è Demetra, la dea della natura e delle messi, i cui sentimenti materni sovrastano il suo divino compito di mantenere l’equilibrio naturale, o ancora c’è Pan, ribelle dio delle selve, che cerca riscatto dopo essere stato emarginato e frainteso per tutta la sua vita immortale. Sebastian Ruggiero narra una storia avvincente e ricca di colpi di scena, e ne approfitta anche per ricordarci quanto sia importante leggere questi miti, che nascondono dei profondi significati utili anche a noi contemporanei, perché ci danno la possibilità di riflettere sui nostri comportamenti. Il romanzo si apre su un’ambientazione unica, quella dell’Olimpo: «Sul monte Olimpo la festa era di casa ogni giorno. Ma non sempre era stato così. All’alba dei tempi, dal Chaos originario prese forma la Terra e intorno a lei nacque Urano, il Cielo Stellato. Dalla loro unione nacquero i Titani, che resero la vita sull’Olimpo molto movimentata: terribili scontri di Titani contro Titani, Titani contro Giganti, Titani contro Zeus. Quando Zeus assunse finalmente il potere, le contese si calmarono, i malvagi furono relegati nelle viscere della terra e il sommo dio si preoccupò allegramente di popolare il suo regno di figli, mogli, fratelli e amici». Tra questi figli vi è Persefone, nata dalla relazione clandestina tra Zeus e sua sorella Demetra; la bellissima giovane ama in particolare raccogliere i fiori e circondarsi della natura che sua madre fa prosperare rigogliosa. Un giorno, mentre si trova in un prato, Persefone viene rapita da Ade, il signore dell’Oltretomba: nessuno sa che questo sequestro fa parte di un complesso piano ordito da Hera, per vendicarsi del tradimento del marito con Demetra. Sebastian Ruggiero ci conduce in un’intrigante avventura in cui amore, rabbia, ingegno e fatalità si intrecciano, per restituirci una storia che ci sorprenderà e ci emozionerà.

Casa editrice: Giovane Holden Edizioni

Collana: Camelot

Genere: Narrativa/Epica

Pagine: 288

Prezzo: 15,00 €

