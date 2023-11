“Il rumore del silenzio. Donne in marcia contro la camorra” di Nunzia Gionfriddo: per non dimenticare.

Condividi Facebook

Nunzia Gionfriddo presenta il romanzo storico “Il rumore del silenzio. Donne in marcia contro la camorra”, ultimo volume di una trilogia che comprende le opere “Gli angeli del rione Sanità” e “Sopravvissuti”. L’autrice narra una storia tra sogno e realtà, in cui la protagonista Maria si ritrova in una sorta di limbo dove incontra le persone che ha amato, anche quelle che sono ormai defunte; in questo mondo onirico ella è costantemente minacciata da un oscuro tunnel che l’attira a sé – «Tenne gli occhi ostinatamente chiusi, mentre il suo corpo era scosso da potenti brividi. Le mancava il fiato. Non riusciva a respirare. Sembrava che i polmoni non contenessero più aria. Forse era proprio così ma chi le stava vicino non capiva. Può darsi che pensasse che la sua fosse una esagerata reazione. Si sentì risucchiare di nuovo da un vento leggero. Il buio la riavvolse nel tunnel e la portò fuori, dall’altra parte di quello scuro budello. Respirò a pieni polmoni. Una fresca aria le solleticò le narici pizzicandole i recettori olfattivi. Non sapeva dove fosse, ma era felice di essere fuori dal cunicolo malefico. Dove si trovava?». In questo luogo il tempo non esiste, e per questo motivo gli episodi della vita di Maria si accavallano, portando davanti a lei alcune delle persone che ha conosciuto; solo nei pressi del tunnel il tempo sembra riprendere vita, e infatti si sente un continuo e fastidioso ticchettio. La donna comincia quindi a ricordare e a narrare una storia che comprende un periodo che va dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Ottanta: ci troviamo nella periferia di Napoli, e una giovane Maria con i suoi amici Enzina, Rosetta, Totonno, Ciruzzo e suo marito Lucio hanno deciso di unire le loro forze e di combattere la camorra, con le armi a loro disposizione. Tali armi sono le parole: Maria è un’insegnante e può cercare, con le sue lezioni, di toccare le coscienze degli alunni, Enzina ha una libreria e può quindi divulgare la cultura della pace e della giustizia, e Totonno e Lucio sono rispettivamente uno speaker radiofonico e un giornalista, e possono quindi lanciare messaggi di libertà e di ribellione alla malavita. Nunzia Gionfriddo ci racconta questa storia di coraggio in cui il rumore del silenzio di chi mente, distrugge e uccide è soffocato dalle parole di chi crede ancora che si possa costruire un mondo migliore; un’opera per non dimenticare tutti coloro che si sono sacrificati per raggiungere questo obiettivo.

Casa editrice: Kairós Edizioni

Genere: Romanzo storico

Pagine: 156Prezzo: 18,00 €

Contatti

https://www.instagram.com/nunziagionfriddo/

https://www.facebook.com/search/top?q=nunzia%20gionfriddo