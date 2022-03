“Il coraggio di essere felice. Un percorso di rinascita interiore” di Roberta Dell’Acqua: il diritto di amarsi.

Condividi Facebook

Dalla prefazione all’opera “Il coraggio di essere felice. Un percorso di rinascita interiore” di Roberta Dell’Acqua: «Questa è la mia storia, la mia ricerca di un senso, di uno scopo nella vita, di un benessere interiore. È la lotta per riprendermi il diritto di essere felice, spezzare le catene che mi legano a un passato costellato da patti di infelicità e finalmente riuscire a sentire di essere libera di vivere la mia vita, ma soprattutto di avere il diritto per provare momenti di felicità». L’autrice di questo interessante saggio è una psicologa e psicoterapeuta, e nel testo offre diverse riflessioni che provengono direttamente dalla sua esperienza esistenziale e professionale. Roberta Dell’Acqua ha infatti compiuto un lavoro molto profondo e intimo su di sé per riuscire a comprendere qual era la sua strada, e per farlo ha dovuto spezzare le catene dell’infelicità familiare e concedersi il diritto di essere felice; l’autrice parla quindi di spiritualità, del suo affidamento alla fede e all’universo in generale. Anche e soprattutto dalla sua pratica professionale ha ricevuto importanti insegnamenti: prestando servizio come psicologa a contatto con persone affette da gravi patologie cardiache ha conosciuto la forza dell’attaccamento alla vita e della ricerca della felicità nel qui e ora, senza farsi condizionare né dai traumi del passato e né dalle ansie del futuro, perché i pazienti gravi hanno solo l’oggi e cercano di valorizzarlo il più possibile. È una testimonianza di cui dovremmo fare tesoro, soprattutto in questi tempi in cui si corre sempre e non si gode più del momento presente; questo affanno che ha radice nella brama di soddisfare bisogni effimeri ci allontana dall’amore per noi stessi e dalla compassione verso le nostre ferite e i nostri traumi. L’autrice vuole invece spingerci attraverso le sue parole a prenderci del tempo per analizzarci e per comprendere cosa ci impedisce di essere felici e di amarci per quello che siamo – «È nostro compito imparare ad amare la vita: l’amore libera dalle catene del passato, offre ali per volare, ragioni per rialzarsi dopo una caduta e soprattutto dona significato alla vita. Bisogna vivere nell’amore perché è in quel terreno che può nascere e crescere il coraggio di essere felice». È sicuramente arduo lavorare su noi stessi e confrontarci con le nostre debolezze, e per questo motivo il libro di Roberta Dell’Acqua è un ottimo punto di partenza per trovare il coraggio di cambiare, e per poter rinascere a una vita più autentica e più consapevole.

Teresa Fanna

Casa Editrice: Edizioni Alvorada

Collana: Schegge di Luce

Genere: Crescita personale/Benessere

Pagine: 308

Prezzo: 16,00 €