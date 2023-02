“Il caso delle probabilità”, un intrigante romanzo giallo di Fabrizio Arrigoni

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

“Il caso delle probabilità” dello scrittore e psicologo clinico Fabrizio Arrigoni è un romanzo giallo appartenente alla serie “I delitti della via Emilia”; ambientata nella zona dell’Appennino parmense durante l’estate successiva al primo lockdown, l’opera presenta un protagonista decisamente indimenticabile: il cinico, rabbioso e disilluso psicoterapeuta Gabriele Fueri.

Un altro “personaggio” memorabile è il suo cane Nuvola, un pigrone che se ne frega di tutto ciò che accade intorno a lui, e che trova spossante anche dover uscire per fare i suoi bisogni, preferendo i mobili di casa agli alberi e ai prati: se è vero che con il passare del tempo i cani assomigliano ai loro padroni, allora si comprende perché questo quadrupede sia tanto stanco della vita come lo è lo stesso Gabriele. Fueri è infatti dipinto come un uomo di mezza età che ha ormai tirato i remi in barca: forse anche a causa della pandemia egli ha perso il gusto per il suo lavoro; le assurde psicosi dei pazienti gli sono diventate intollerabili ma in generale nessun essere umano sembra suscitare il suo interesse, e la sua stessa esistenza gli pare ormai un susseguirsi di eventi di poco conto – «Mia cara signora Gatti, sono in carcere da una vita, non lo vede?». Il protagonista dovrà però riprendere contatto con la realtà quando una sua paziente, dopo aver terminato una seduta con lui, muore in quello che sembra essere un incidente stradale: una macchina la investe, uccidendola sul colpo, proprio sotto l’abitazione di Fueri, dove egli ha anche lo studio. Ben presto, osservando la dinamica dell’incidente, gli inquirenti comprendono che si tratta di un omicidio; lo psicoterapeuta, quindi, potrebbe essere stato l’ultimo ad averla vista viva. Tra maghi affetti da bipolarismo, la sparizione di un’adolescente avvenuta ben venticinque anni prima e un’astuta vice questore che darà filo da torcere al protagonista, si dipana una vicenda di inganni, interessi illeciti e brutalità in cui Fueri sarà chiamato a investigare, forte del suo acume e della sua freddezza nell’analizzare ogni situazione. Il delitto della sua paziente si andrà quindi a intrecciare con la scomparsa della ragazzina, in una girandola di probabilità inimmaginabili che riveleranno il sarcastico gioco di un destino beffardo – «Quante probabilità ci sono che attirassi tutte queste persone? Magia, mio caro Nuvola, magia». La risoluzione del mistero esigerà un prezzo molto alto da pagare, e la verità avrà pesanti conseguenze su tutti i personaggi di questo avvincente romanzo giallo.

Casa Editrice: Edizioni Terra marique

Collana: Voci narranti

Genere: Romanzo giallo

Pagine: 192

Prezzo: 15,00 €

Contatti

https://www.instagram.com/arrigoni_fabrizio/?hl=en

https://www.facebook.com/fabrizio.arrigoni.7

www.analisifilosofica.it

www.edizioniterramarique.com

Link di vendita online

https://www.edizioniterramarique.com/shop/il-caso-delle-probabilita/

https://www.ibs.it/caso-delle-probabilita-libro-fabrizio-arrigoni/e/9791280254214