Il Banditore, Joan Samson – Sperling & Kupfer

Autore: Joan Samson

Traduzione: Christian Pastore

Casa editrice: Sperling & Kupfer

Anno di pubblicazione: 2021

Anno di prima pubblicazione: 1975

Pagine: 285

IL BANDITORE

“Perly restò al suo posto pietrificato, a guardare il trambusto che si diffondeva a macchia d’olio davanti a lui. «Ricordatevi solo una cosa», disse con voce grave, tagliando il caos come una lama. «Qualsiasi cosa io abbia fatto, siete voi che me l’avete permesso».

Non è un caso se il maestro del brivido Stephen King, segnala questo libro, come uno dei suoi preferiti.

Esce in Italia a quasi cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione questa storia del brivido che ci porta in un America rurale, fatta di fatica e di paura nascosta nei fienili dipinti di rosso.

Il mostro in questione è tale Perly Dunsmore, un banditore d’aste, che arriva nella timida cittadina di Harlowe e si stabilisce in una grande casa dove è stato da poco commesso un delitto irrisolto.

Nessuno degli abitanti lo conosce, non lo si vede in giro spesso, ma ne sentono parlare.

Fino al giorno in cui alla fattoria dei Moore, arriverà lo sceriffo a chiedere di donare qualcosa per una raccolta di beneficenza organizzata dallo straniero.

John e la sua famiglia accettano non con pochi dubbi, inizialmente cedendo paccottiglia e roba di cui disfarsi, fino a ritrovarsi settimana dopo settimana, ad esaudire richieste sempre più invalidanti.

Inizia così per questa comunità, la lenta ed inevitabile discesa all’inferno.

Perly si dimostra strisciante e subdolo come una serpe, capace di strisciare nella paura delle persone e derubarli di ogni cosa, anche la più preziosa: l’anima.

Il banditore sa cosa vuole e come fare per ottenerlo, manipolando e sfruttando la paura delle persone che si ritroveranno a confrontarsi con un pesante quesito: cosa sei disposto a perdere?

Pic by: Clara Rigamonti