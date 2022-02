Ida Paradiso – “Food Marketing 2.0”

Condividi Facebook

Ida Paradiso pubblica “Food Marketing 2.0” dove propone un nuovo modello di business enogastronomico phygital

Ida Paradiso, esperta di marketing strategico da oltre 15 anni, dopo il grande successo del primo volume specialistico, ritorna sul tema del food e del “made in Italy” con “Food marketing 2.0”, già terzo per volume di vendite per il sito di recensioni: https://libridimarketing.blog/. Per l’autrice, è necessario dopo l’avvento della pandemia adottare una nuova strategia comunicativa e di marketing, anche nel settore enogastronomico, eccellenza del nostro Paese nel mondo. L’approccio proposto è multidisciplinare e multi-tasking secondo un’ottica phygital. Per phygital, si intende quel nuovo modo di vivere l’esperienza di acquisto in cui il confine tra on-line e off-line diventa sempre meno evidente creando un modello ibrido il cui obiettivo è di unire il meglio del mondo fisico e di quello digitale per offrire una customer experience completa soddisfacente. «In questa logica, quindi, viene meno il concetto classico di punto vendita (il negozio), come luogo nel quale l’utente si reca per soddisfare il proprio bisogno. Il negozio, inteso come “spazio dove si vende un prodotto/servizio”, non è più un luogo fisico, ma un concetto fluido che non ha più molto a che fare con mura, metri quadri e vetrine di cristallo. Quando l’utente vuole acquistare un prodotto (o un servizio) non si interessa solo degli aspetti pratici e/o funzionali, ma valuta di volta in volta in base alla sua personale customer experience e al percorso di acquisto che ritiene più comodo. Il digitale gli offre l’accesso a una quantità pressocché infinita di possibilità di proposte di acquisto, creando una realtà ibrida, fatta di una coabitazione di offline e online, annidata negli smartphone dell’utente». Fondamentale, dunque, per fidelizzare il consumatore e massimizzare i profitti, è predisporre – qualora il prodotto non fosse facilmente deperibile – un duplice canale di vendita sia fisico che virtuale, dove si offrano vere e proprie esperienze di degustazione visiva digitale, che predispongano ad eventi degustativi dal vivo. «Le opportunità e le proposte possono essere molteplici, ma le esperienze più diffuse (e richieste) attualmente sono: – Degustazioni (in azienda, in tour guidati, ecc.) - Eventi (manifestazioni a tema, serate gourmet, ecc.) - Esperienze “attive” (lab di cucina e di apprendimento in generale, soggiorni in strutture produttive con attività di lavoro, ecc.). Volendo richiamare il marketing esperienziale, possiamo osservare che queste tipologie di esperienze soddisfano tre aspetti diversi (tutti necessari) di una esperienza enogastronomica. La degustazione, ovviamente, soddisfa l’aspetto gustativo. Gli eventi soddisfano, invece, gli aspetti di leisure e la voglia di essere “immersi” in un contesto che comunica globalmente una cultura, mentre le esperienze attive costituiscono un ulteriore step di proattività […]».

Casa Editrice: Astro Edizioni

Collana: Manuali

Genere: Manuale economico

Pagine: 208

Prezzo: 14,90 €







