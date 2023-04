Giovanni Boschetti presenta il romanzo “Le sette porte. Il sogno di un amore”

Condividi Facebook

“Le sette porte. Il sogno di un amore” di Giovanni Boschetti è un romanzo autobiografico e non solo: l’autore, infatti, presenta una storia divisa in tre parti in cui, dopo la prima, abbandona il racconto delle sue esperienze vissute nell’infanzia e nell’adolescenza per abbracciare un’emozionante narrazione simbolica, dove si riflette sull’amore, quello assoluto, e sulla dimensione oltre la vita – «Da quando mi sono messo in testa di scrivere di Dio, di Cristo, dei Santi, della Madre di Dio e degli Angeli, in un insolito contesto di puro Amore terreno, ho capito che, soltanto se hai vissuto con loro puoi farlo. Questa storia, altro non è che un’esposizione dei momenti in cui la loro assidua ed assillante presenza ha oltremodo condizionato la mia vita, fino all’estremo oblio ed oltre». L’autore narra della sua profonda fede e del suo cammino spirituale intrapreso sin da bambino: il Mondo Divino è stato presente e fondamentale per molte delle scelte della sua vita, e in particolar modo quando era piccolo e tutto gli sembrava magico e unico; ciò che più amava fare era entrare nei luoghi sacri, e osservare le raffigurazioni pittoriche e scultoree – «Fu così che imparai ad amare il popolo del Regno di Dio, quel popolo confinato nel suo mondo». È emozionante sperimentare i ricordi dell’autore, immedesimarsi in quel bambino che guardava ogni cosa con occhi stupiti, e con il cuore colmo di gratitudine – «In quel tempo, dove il mondo delle fiabe e il mondo di Dio non avevano confini ben precisi, mi sembrava di vivere momenti magici insieme ai miei Angeli e Santi, dove la Madre di Dio sostituiva mia madre e dove Cristo stesso diventava l’amico fraterno a cui confidare ogni delicata ansia, ogni gioia, tanti piccoli segreti. Quella protezione del mondo divino mi dava la certezza di essere privilegiato rispetto a coloro che non credevano in queste cose». Poi però arriva l’adolescenza con i suoi turbamenti, e il Mondo Divino si allontana; lo ritroverà nell’età adulta, quando un amore terreno, tra i più puri di cui si possa avere testimonianza, diventerà il ponte verso un amore assoluto, quello verso Dio. L’incontro con Ila, una giovane sensibile e saggia, è l’inizio dell’evoluzione del narratore/protagonista; un incontro prodigioso, che apre a nuovi scenari: la storia narrata cambia registro e ci trasporta in un sogno, in una visione meravigliosa, dove si compirà un estremo sacrificio e si vedranno finalmente spalancate le porte di una dimensione a lungo vagheggiata.

Casa Editrice: BastogiLibri

Collana: Percorsi Narrativi

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 240

Prezzo: 16,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/giovanni.boschetti.372

www.bastogilibri.it

Link di vendita online

https://www.amazon.it/sette-porte-sogno-amore/dp/8855011286

https://www.ibs.it/sette-porte-sogno-di-amore-libro-giovanni-boschetti/e/9788855011280