“Esercizi spirituali per bevitori di vino” di Angelo Peretti: un manuale di enologia sui generis.

“Esercizi spirituali per bevitori di vino” di Angelo Peretti parla agli appassionati di enologia e anche ai semplici curiosi che vogliono avvicinarsi ai piaceri del vino con genuinità; l’opera è infatti priva di tecnicismi e di norme codificate che si trovano di solito nei manuali dedicati a questa bevanda, in quanto l’intento dell’autore è di lasciare totale libertà al degustatore.

Angelo Peretti è da trent’anni un giornalista e critico enogastronomico, con diverse pubblicazioni di enologia alle spalle; in questo testo egli ha deciso di connettere il vino all’esperienza umana, attraverso novanta brevi capitoli in cui si presentano molte, interessanti tematiche – dalla necessità di legare il vino alla sua terra di provenienza all’indicazione che ognuno segua il proprio gusto personale quando sceglie il vino da bere, dalle memorie di tempi lontani in cui la lentezza era un valore fondamentale all’importanza della condivisione e della comprensione. L’autore ha scelto di intitolare i vari capitoli di cui è composta l’opera seguendo un ordine alfabetico, così da rendere il testo facilmente consultabile; alla fine di ogni capitolo vi sono inoltre due suggerimenti di vini, uno italiano e uno estero, le cui caratteristiche si collegano in qualche modo con il contenuto del capitolo appena trattato. Nell’opera emerge forte l’amore di Angelo Peretti per la natura e il suo legame con la terra, che non si deve riferire solo al vino ma anche all’essere umano; il senso di comunità, che ormai si sta perdendo, è per lui necessario, specialmente in questi tempi moderni così aridi e poco empatici. Ne è una prova ciò che afferma nel capitolo intitolato “Geometrie”: «La notte del 20 luglio 1969, nel momento preciso in cui gli astronauti americani dall’Apollo 11 conquistarono la luna, io c’ero, davanti al Telefunken di casa. Nella narrazione dello scrittore austriaco Robert Seethaler, tra coloro che, come me, guardarono in diretta quelle scene memorabili, sgranate e quasi spettrali, c’era il montanaro Andreas Egger, protagonista del romanzo Una vita intera. Si trovava nella sala riunioni del municipio insieme con centocinquanta compaesani. Anche lui, come tutti, applaudì nel veder comparire le immagini degli astronauti sulla superficie lunare, e nel fare questo “si sentì vicino e legato in maniera misteriosa agli altri abitanti del paese, lì in basso sulla terra, avvolta nell’oscurità della notte”. Un simile senso di appartenenza a una comunità contraddistingue tutti i migliori vini che io abbia bevuto; anzi, non credo che un vino si possa definire veramente buono se gli manca il senso della comunità».

Casa Editrice: Edizioni Ampelos

Collana: La comunicazione del vino

Genere: Enologia

Pagine: 288Prezzo: 25,00 €

