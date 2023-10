Emilia Testa ci guida alla scoperta del  mondo femminile con una raccolta di cinque racconti

Condividi Facebook

“Siamo rimaste nude nello specchio” è una raccolta di cinque racconti scritti da Emilia Testa che offrono un coinvolgimento profondo nel mondo femminile. Ci sono situazioni in cui l’amore si presenta come una nota dissonante, sorprendente, mettendo in ridicolo il nostro ego indistruttibile e non lasciando spazio ad alternative.

Questo accade nel racconto “Il caso Valeria M.”, dove slanci visionari svelano un conflitto tra amore e istituzione, tra natura e ragione, che porta le due protagoniste ad affrontare una serie di esperienze esistenziali e psicologiche. In “La rabbia di Ester”, invece, l’amore si rivela effimero e la persona tanto desiderata dalla protagonista non riesce a soddisfare le sue aspettative. Ester si perde così nelle complicazioni e nel tormento della sua mente. In una sola notte, la fragilità e il disprezzo per sé la porta alla completa autodistruzione. Nel racconto “Marta (o il grande boh)”, la ricerca dell’identità sessuale, costantemente evocata ma mai completamente realizzata, si manifesta come un diario che diventa un atto di protesta, sia verso il mondo esterno che verso se stessi. Invece, nel racconto “Il sogno di Laura”, sono due adolescenti al centro dell’attenzione, con la protagonista che nutre una profonda avversione per un ambiente che considera ostile. Trova sollievo grazie all’incontro con una sua coetanea, una ragazza determinata ma dolce che le offre una visione alternativa del mondo. Le due ragazze si ritrovano in una sorta di inseguimento amoroso, in un costante gioco di specchi. Nel racconto “L’incanto di Roberta”, invece, l’incontro casuale con una sconosciuta e un sorriso fanno vivere alla protagonista un sogno. L’immaginazione governa questa storia, trasformando in fantastico ciò che già esiste e tracciando il cammino verso qualcosa di nuovo. Emilia Testa è nata a Napoli. Fin da giovane ha manifestato un grande interesse per il cinema e la drammaturgia, discipline che ha studiato al Dams di Bologna. Tuttavia, la sua vera passione risiede nella letteratura e nella poesia. Autrice sia di racconti che di versi poetici, Emilia Testa cura le parole come una miniaturista, trasformandole in storie di donne, sentimenti, stati d’animo, paesaggi, città e digressioni. Il suo stile si caratterizza per una profonda sensibilità e uno sguardo attento al dettaglio che cattura l’essenza delle emozioni e del mondo circostante. L’autrice è anche un’appassionata di musica jazz e arte contemporanea, due forme espressive che alimentano la sua creatività e la sua ispirazione. Pur amando la montagna e i suoi paesaggi suggestivi, il suo sogno sarebbe vivere nel cuore pulsante di Milano. Attualmente, Emilia Testa risiede a Ravenna dove collabora come visual merchandiser con varie aziende di moda.

Casa editrice: Giovane Holden Edizioni

Genere: narrativa

Pagine: 181

Prezzo: 13 euro

ISBN: 9791254571910

Contatti

https://www.facebook.com/emilia.testa.7 https://www.instagram.com/emilia_testa_18/

Link di vendita online

https://www.amazon.it/Siamo-rimaste-nude-nello-specchio/dp/B0C2S8RTJC/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1D9KZ5KGDCR81&keywords=siamo+rimaste+nude+nello+specchio&qid=1691699954&sprefix=siamo+rimaste+nude+nello+specchio%2Caps%2C87&sr=8-1-fkmr0