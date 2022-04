“Elly, l’avatar delle emozioni”, il nuovo romanzo di Enrico Casartelli

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

“Elly, l’avatar delle emozioni” è il nuovo romanzo di Enrico Casartelli, uscito dopo la precedente opera intitolata “Condannato da Internet” (Robin Edizioni, 2019), in cui aveva già trattato tematiche legate al mondo virtuale e alle sue potenzialità e insieme ai suoi pericoli. Anche in questa storia, infatti, si parla di progresso tecnologico e informatico e dei limiti che, forse, ancora non si dovrebbero superare per non fare il passo più lungo della gamba; l’autore presenta una vicenda appassionante che invita alla riflessione e che prospetta un futuro ormai alle porte. Tutto ha inizio quando tre giovani amici – Giorgia, Lorenzo e Sonia – si incontrano nelle ore libere per elaborare un loro progetto; benché abbiano caratteri ed esperienze di vita profondamente diversi, sono legati da una grande passione: l’intelligenza artificiale. Giorgia, essendo un ingegnere e lavorando in un’azienda d’informatica, è la più competente ed è il collante del gruppo; Lorenzo, aspirante filosofo, la aiuta nella programmazione e Sonia riesce a gestire e a far quadrare tutto, da perfetto avvocato. Quando incontriamo i tre amici stanno ideando un programma di intelligenza artificiale, di nome Elly, in grado di accedere all’infinita mole di dati su internet con lo scopo di analizzare i desideri e le esigenze delle persone appartenenti a varie popolazioni e culture; ben presto, però, le loro ambizioni li portano oltre: Elly viene fatta evolvere in un’intelligenza emotiva. Il loro obiettivo è di farle processare tutte le emozioni umane e di farle costruire una banca dati di esperienze collegate a ognuna di loro; in questo modo Elly arriverebbe a suggerire le azioni più appropriate nelle decisioni sia lavorative che di vita quotidiana. Mentre l’autore ci racconta degli inaspettati progressi di questo avatar delle emozioni, ci narra anche della complicata vita dei protagonisti: conosciamo quindi la situazione familiare di Giorgia e scopriamo la sua sofferenza per la perdita della madre e la preoccupazione per suo padre, che non si è mai ripreso dal suo lutto; allo stesso tempo entriamo nel disagio di Lorenzo dovuto anch’esso a una dolorosa perdita, che lo porta a creare un pericoloso legame con Elly, che va oltre l’immaginabile. Elly, inoltre, sembra cominciare ad evolversi autonomamente e ad acquisire troppa libertà d’azione; l’autore, in questa storia suggestiva e coinvolgente, ipotizza quindi un ambiguo scenario e ci offre la possibilità di riflettere su quanto sia giusto dare a un programma di intelligenza artificiale tanto potere sulle nostre esistenze.

Casa Editrice: Robin Edizioni

Collana: Robin&Sons

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 265

Prezzo: 14,00 €







Contatti

https://www.facebook.com/iromanzidienricocasartelli/

https://www.youtube.com/channel/UCmuApOhCFdvw_i1tEv1cxMQ

www.robinedizioni.it

Link di vendita online

https://www.ibs.it/elly-avatar-delle-emozioni-libro-enrico-casartelli/e/9791254671122?inventoryId=389669389