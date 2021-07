Due vite legate dal destino nel romanzo “Donna Eleonora”

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Due vite legate dal destino nel romanzo “Donna EleonoraGiugno, 1989. “Davanti a quei caffè, c’erano due donne, divise da quarant’anni di vita e un oceano nel mezzo, ma accomunate da un sentimento che ancora non potevano conoscere”. Eleonora Berardi è una ricca signora di settantasette anni che, non avendo parenti stretti, alloggia a Villa Thalia, una residenza per anziani facoltosi a Bellagio, sul Lago di Como. È sempre stata uno spirito libero e una donna brillante ed emancipata. Essendo ricca si è sempre potuta permettere di vivere la vita che voleva ma questo non l’ha resa immune da forti delusioni, soprattutto in ambito sentimentale, che l’hanno indurita e resa piuttosto cinica, atteggiamento peggiorato dalla solitudine e dalla mancanza di un vero e proprio scopo di vita. Francesca Dantoni, invece, è un’affabile ragazza americana di trentasette anni, sposata con Richard e madre di due bambini, David e Sophia. Vivono nel Maryland è sembrano la classica famiglia perfetta ma, in realtà, il rapporto tra Francesca e il marito, dopo undici anni di matrimonio, è ad un punto morto, anche se lei stenta ad ammetterlo. Francesca è anche la figlia del cugino di Eleonora, Gabriele, emigrato negli Stati Uniti da ragazzo e morto due mesi prima del loro incontro. Le due donne si conoscono proprio per sua volontà in quanto Gabriele chiede espressamente nel testamento che la figlia vada da sua cugina Eleonora dopo la sua morte, ma quello che doveva essere un semplice incontro per onorare un desiderio diventa un vero e proprio appuntamento con il destino che, in poco più di un mese, cambierà la vita di entrambe. Eleonora, donna di mondo e senza peli sulla lingua, intratterrà Francesca con storie appassionate riguardanti la sua vita, gli racconterà di suo padre Gabriele, svelandogli anche un avvenimento di cui lei non è mai stata al corrente, e cosa ancora più importante, le scaverà nell’anima mettendola di fronte a tutto quello che non sta funzionando nella sua vita. Francesca, d’altro canto, insieme i suoi bambini che ha portato con sé in Italia, diventerà la famiglia che Eleonora non ha mai avuto e con dolcezza e sensibilità riuscirà ad abbattere il suo muro di certezze, donandole nuovamente il sorriso e uno scopo di vita. Tra una risata, un battibecco, un drink e una confidenza le due donne si salveranno a vicenda senza saperlo, diventando presto fondamentali l’una per l’altra. “Donna Eleonora” di Valeria Valcavi Ossoinack è un raffinato romanzo che, con i suoi dialoghi saggi e brillanti, tocca le corde più profonde del cuore. Il linguaggio informale e scorrevole consente al lettore di non avere mai cali di attenzione e di godersi la storia con trasporto, tanto da immedesimarsi completamente nelle vicende narrate.

Titolo: Donna Eleonora

Autore: Valeria Valcavi Ossoinack

Genere: Narrativa

Pagine: 284

Prezzo: 14,25 €

Contatti:

https://www.vvossoinack.com/

https://www.facebook.com/vvossoinack

https://www.instagram.com/vvossoinack/