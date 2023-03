Come cibo per l’anima. Le ricette di Marigiò, di Anna Cantagallo

Condividi Facebook

“Come cibo per l’anima. Le ricette di Marigiò” del medico nutrizionista e scrittrice Anna

Cantagallo è un ricettario molto particolare, perché le invitanti pietanze presentate sono

tratte dai due precedenti romanzi dell’autrice, facenti parte di una saga tutta al femminile:

“Arazzo familiare” (2021) e “Il sole tramonta a mezzogiorno” (2022), pubblicati da

Castelvecchi e vincitori di diversi premi e menzioni d’onore in vari concorsi letterari.

Il sottotitolo dell’opera, “Le ricette di Marigiò”, è riferito al personaggio di fantasia che

possiamo trovare in veste di figlia nel primo romanzo, di madre nel secondo e di nonna nel

terzo volume della saga, in fase di pubblicazione e dal titolo “Riparare la vita” – «Marigiò

incarna l’evoluzione dell’autonomia della donna che, pur realizzando il suo sogno

professionale, non rinuncia a cimentarsi in cucina per tramandare la tradizione». E proprio

dei piatti di cucina tradizionale vengono presentati in questo libro di ricette, principalmente

appartenenti alla tradizione abruzzese e marchigiana: sono piatti che purtroppo stanno

scomparendo, e che non si trovano quasi più nei ristoranti e né sono fatti in casa, se non

in quelle dove sopravvivono ancora delle nonne di una certa età – «Volevo condividere con

i lettori/lettrici questo patrimonio che va oltre la mera ricetta, ma sono espressione di una

vasta cultura storica che riguarda il cibo». Questo accurato ricettario tiene però conto dei

cambiamenti sociali e, soprattutto, della scarsità di tempo da dedicare alla cucina: l’autrice

ha quindi reso più semplici le ricette, fornendo dei suggerimenti per velocizzare i passaggi

come l’uso della pentola a pressione. I cibi e le indicazioni per cucinarli sono divisi in base

al romanzo a cui appartengono: di ogni opera, inoltre, Anna Cantagallo fa una doverosa

panoramica, che può servire al lettore per comprendere se il libro possa essere di suo

interesse. Da “Arazzo familiare” sono tratte gustose ricette come, ad esempio, il brodo di

carne speciale con “il segreto”, il cardone, le pizzette di semolino, le scrippelle ‘mbusse, la

minestra di cicoria, le costolette d’agnello alla Villeroy e le neole abruzzesi; da “Il sole

tramonta a mezzogiorno” sono invece tratte stuzzicanti ricette come i ravioli ripieni di

agnello in casce’ove, il baccalà con il sedano, la minestra di quadrucci in brodo di

canocchie, il brodetto di pesce con la cicoria, la minestra di cipolle, la fracchiata, le

linguine di farro con i fagioli, i cacionetti, le frittelle di patate allo zafferano e le scrippelle

con ricotta e zafferano.

Casa editrice: Readaction

Genere: Libro di ricette

Prezzo: 16,50 €

Pagine: 136

Contatti

https://www.facebook.com/annacantagalloautrice