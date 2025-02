“Chi si ferma si ritrova” di Luca Gonzatto: i benefici della meditazione

Condividi Facebook

«La meditazione aiuta a coltivare una maggiore consapevolezza del momento presente. Come abbiamo visto, questo può favorire un’esistenza più consapevole, riducendo sensibilmente la tendenza a vivere in modo automatico o distratto; ci porta a vivere una vita che è realmente la nostra, nella quale scelte e decisioni non sono più fatte con il pilota automatico o frutto di condizionamenti esterni, ma sono realmente nostre […] Attraverso la

meditazione possiamo sviluppare una maggiore empatia e compassione sia per noi stessi che per gli altri, portando a un senso più profondo di connessione e comprensione reciproca»: questi e altri benefici della meditazione sono illustrati nel testo “Chi si ferma si ritrova. Il metodo semplice e divertente per meditare dai 3 ai 13 minuti al giorno e non diventare un guru” di Luca Gonzatto. Un manuale che introduce al meraviglioso mondo della meditazione rendendola accessibile anche a coloro che non si sono mai impegnati in questa pratica, e che offre benefici non solo alla mente e all’anima ma anche al corpo: l’autore ci spiega infatti come essa sia relazionabile alla riduzione della pressione sanguigna e delle infiammazioni, al miglioramento del sistema immunitario e al rallentamento del processo di invecchiamento biologico. Luca Gonzatto espone il metodo progressivo di meditazione da lui ideato, e articolato in quattro settimane in cui si mediterà dai tre ai tredici minuti al giorno; per ogni settimana di pratica sono riservate delle pagine esplicative e ricche di approfondimenti, e in cui si possono trovare anche dei QR code che rimandando a un nutrito apparato multimediale, contenente le tracce audio delle meditazioni guidate oltre a dei video riassuntivi. Non mancano in questo interessante testo delle delucidazioni scientifiche e delle profonde riflessioni su cosa significhi vivere in questi tempi complessi, dove non si fa altro che correre e dove spesso ci si sente come il coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie, che corre sempre ma il più delle volte non sa dove stia andando, e l’unica certezza che ha è di essere perennemente in ritardo. Con questo manuale, invece, l’autore ci chiede di rallentare e di prendere consapevolezza di come stiamo e di chi siamo, e quindi anche di dove stiamo andando: chi si ferma non è perduto ma ritrova invece il suo centro, si concentra su sé stesso e sulle proprie emozioni, riprendendo contatto con la sua parte più autentica. È solo ritrovando l’equilibrio che si può affrontare questa società frenetica, è solo rallentando che si può osservare lucidamente il mondo, senza perdersi dietro pericolose illusioni.

Contatti

https://www.instagram.com/lucagonzatto

Link di vendita online

Casa Editrice: BUR Rizzoli

Collana: Gatti blu

Genere: Manualistica/Meditazione e focalizzazione

Pagine: 384Prezzo: 15,00 €