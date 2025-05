“C’è un tempo per ogni cosa” di Arturo Melillo: trasformare le debolezze in punti di forza.

Condividi Facebook

“C’è un tempo per ogni cosa” è la nuova opera di Arturo Melillo, un imprenditore, coach,

formatore e conferenziere laureato in scienze religiose e in seguito specializzato in

crescita personale, PNL e Life Coaching. La sua formazione teologica gli ha conferito uno

sguardo empatico e rispettoso verso il mondo, che si riflette nel suo ultimo testo e nella

sua attività professionale: egli supporta infatti gli imprenditori e le aziende nello sviluppo

delle loro potenzialità e nel raggiungimento degli obiettivi. Nell’opera si presenta un viaggio

intimo nella sua vita privata, concentrandosi sull’amore autentico verso Dio e gli altri e

sulle sfide che ha incontrato durante il suo cammino, come l’insoddisfazione sul lavoro e la

sensazione di essere intrappolato in una gabbia dorata; in seguito si espongono le sue

considerazioni sulle strategie da mettere in atto per trasformare le proprie debolezze in

punti di forza, e per volgere anche i momenti più difficili in occasioni per crescere ed

evolvere. Arturo Melillo propone quindi un testo ibrido a metà tra racconto autobiografico e

testo motivazionale, in cui si offrono consigli, indicazioni e tecniche per affrontare qualsiasi

situazione con coraggio e determinazione, sapendo di avere le competenze e le risorse

necessarie per farcela – «Ognuno di noi, in ogni momento della propria vita, è in grado di

rivedere il proprio percorso e di fissare nuovi obiettivi, tracciando il cammino per

raggiungerli, a patto di essere disposto a fare autoanalisi e a lavorare su sé stesso, senza

farsi abbattere dalle difficoltà perché, come del resto è stato per me, è proprio dalle

difficoltà che nascono le opportunità, vere e proprie rampe di lancio per un futuro migliore,

fatto di autorealizzazione e indipendenza economica». Arturo Melillo racconta la sua storia

personale con onestà, non mostrando solo i successi ma anche i fallimenti, che lui

considera un dono che gli ha permesso di reinventarsi e di acquisire forza e resistenza;

una parte importante è dedicata al sentimento dell’amore, inteso in senso più ampio di

quello romantico, narrando degli incontri speciali e dei gesti generosi che lo hanno aiutato

nel suo cammino. Il suo esempio spinge il lettore a non darsi per vinto e a credere in sé

stesso, per aprirsi alla possibilità di un cambiamento positivo; per aiutare in questa

transizione, nella seconda parte dell’opera sono contenuti gli strumenti pratici per avere

successo nella vita privata e professionale, e sono inoltre esposte una serie di

testimonianze reali di chi si è affidato a lui e ha infine raggiunto i propri obiettivi.

Contatti

https://www.arturomelillo.com/

https://www.instagram.com/arturomelillo/

Link di vendita online

https://www.amazon.it/tempo-ogni-cosa-personale-professionale/dp/B0D739Y5ZC

Genere: Testo autobiografico/Crescita personale

Pagine: 152

Prezzo: 14,90 €

Codice ISBN: 979-1254895252