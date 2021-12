Cara Rose Gold – Stephanie Wrobel

Condividi Facebook

“I figli non dovrebbero preoccuparsi. Perché è questo che fanno le madri. Proteggono i figli dalle verità più dure per tenerli al sicuro. Prendiamo i colpi perché loro non possano sentire il dolore”.

Una madre lo sa. Una madre lo sente se c’è qualcosa che non va bene.

Ed è questo che continua a ripetersi Patty Watts, anche anni dopo aver scontato la sua pena per abusi e maltrattamenti nei confronti della figlia.

Diciotto anni vissuti dalla poverina nella convinzione di essere gravemente malata, fatti di visite, diagnosi, medicine ed avvelenamenti perpetrati per ottenere attenzioni e dipendenza.

Rose Gold non dimentica quello che ha dovuto subire inconsapevolmente ed è pronta per attuare la sua vendetta.

Un libro che parla della Sindrome di Münchausen per procura senza mai nominarla, ma che ci rende chiaro e drammaticamente reale una patologia psichiatrica che distrugge la vita di più esseri umani.

Patty non dimentica e Rose Gold non perdona.

Inizierà così un gioco ancora più perverso per riappropriarsi della dignità e della vita che è mancata.