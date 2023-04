Atmosfere suggestive e malinconiche nei nuovi racconti di Andrea Chimenti

Condividi Facebook

Nel suo ultimo libro “L’organista di Mainz e altri racconti”, Andrea Chimenti si è cimentato nella scrittura di storie brevi ambientate in diverse epoche storiche. Un organista di Magonza, un farmacista con un macabro rito quotidiano, un uomo che imita il canto degli uccelli, un anziano signore immerso nei ricordi, due ex internati di un campo di sterminio nazista, un’archeologa nella Vienna di inizio Novecento, un bambino che con l’aiuto di un santo protettore prepara la vendetta contro il drago di ferro sono i personaggi usciti dalla penna di Andrea Chimenti, accomunati da una strenua lotta per difendere ciò che li rende profondamente umani. C’è dunque un sottile filo sotterraneo che percorre l’intera raccolta, anche se i racconti sembrano molto diversi tra loro.

“Il mondo di Chimenti è spesso disilluso e nero, e tuttavia pervaso da un senso di innocente speranza che si mantiene attraverso uno sguardo infantile sul mondo, delicato e puro. Il contrappunto tra questo candore e il cinismo del mondo adulto, di cui San Giorgio e il drago è forse la più acuta parabola, fa il paio con il contrasto tra lo stile di sapore rétro e la moderna scabrezza di alcune scene, in equilibrio precario tra poesia e crudeltà, tra saggezza e follia” spiega la scrittrice e regista Monica Mazzitelli nella postfazione al libro.

La visione narrativa di Andrea Chimenti risulta decisamente coinvolgente penetrando le zone più nascoste dell’animo umano. L’autore ha deciso di dare un taglio malinconico e disincantato ai suoi racconti creando, così, atmosfere suggestive e presentando personaggi tormentati, in lotta con loro stessi o con il mondo circostante.

I racconti sono impregnati di nostalgia, un sentimento che a volte è confortante, mentre altre è quasi intollerabile. È presente nelle storie anche un certo pessimismo, sebbene alcuni personaggi cerchino strenuamente di ribellarsi al loro destino avverso nonostante siano consci della loro tragica situazione. Monica Mazzitelli lo definisce “pessimismo del sognatore”.

Andrea Chimenti è un cantautore e scrittore italiano con un vasto percorso che lo ha portato ad avere collaborazioni internazionali nell'ambito dei diversi linguaggi artistici. Eclettico e raffinato, riesce a conciliare la musica con il teatro, il cinema, la danza e la letteratura. Il suo primo romanzo,"Yuri", è uscito nel 2014, mentre è del 2021 la pubblicazione della prima edizione della raccolta di racconti "L'organista di Mainz".







https://www.andreachimenti.it/

https://www.instagram.com/chimenti_andrea/

https://www.facebook.com/andreachimentiofficial/

https://www.lorussoeditore.it/prodotto/lorganista-di-mainz/

https://www.ibs.it/organista-di-mainz-altri-racconti-libro-andrea-chimenti/e/9788894612479

Casa Editrice: Lorusso Editore

Collana: Buck

Genere: Raccolta di racconti

Pagine: 168

Prezzo: 14,00 €