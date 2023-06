Alessandro Del Vescovo torna in libreria con il saggio “L’umanità e la fine dei tempi – La battaglia finale”

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

“L’umanità e la fine dei tempi – La battaglia finale” è il nuovo saggio di Alessandro Del Vescovo in cui l’autore spiega quale debba essere il ruolo dell’essere umano per realizzare un cambio di rotta radicale in campo spirituale in un mondo giunto ormai ad un livello insopportabile di disumanità.

Scrive Del Vescovo nell’introduzione del suo libro: “Come si raggiunge tutto ciò? Attraverso quel processo di trasformazione della coscienza che ogni singolo individuo deve mettere in atto per innescare il cambiamento a livello planetario. Tutti gli uomini dovranno effettuare questo percorso? No, soltanto una parte dell’umanità, quella più evoluta spiritualmente. Quando sul pianeta si raggiungerà una certa soglia di persone sul sentiero di luce, potrà allora avvenire questo grande cambiamento. Il percorso evolutivo quindi prevede dei passaggi obbligati e attualmente siamo a cavallo tra queste due ere. Tutto quello che di negativo l’umanità sta vivendo è necessario purché avvenga questo passaggio. Tutto ciò che è negativo appartiene al karma collettivo dell’umanità e deve necessariamente affiorare per far sì che possa essere trasformato”. È necessario, inoltre, che un numero sempre maggiore di persone intraprenda il cammino sul sentiero di luce e di amore per arrivare finalmente nella tanto attesa Era dell’Acquario.

“Nel libro cercherò di spiegare innanzitutto qual è il ruolo dell’umanità nel percorso evolutivo della Terra, facendo riferimento alle sue origini e alle tappe fondamentali nelle varie epoche di incarnazioni sulla Terra. Poi nello specifico cercherò di descrivere ciò che ognuno di noi può fare individualmente per contribuire a questo epocale e fondamentale passaggio: ciò che ognuno di noi può fare per vedere scendere dal cielo la Nuova Gerusalemme” aggiunge Alessandro Del Vescovo nelle pagine introduttive del suo libro.

Nato a Rieti nel 1976, l’autore vive a Roma. È scrittore, poeta, musicista, geografo ed esperto di web marketing. Si occupa da diversi anni di studi esoterici e di pratica di discipline olistiche ed è terapeuta esoterico e insegnante di Raja Yoga e meditazione. La sua produzione letteraria è incentrata su tematiche spirituali ed è finalizzata al miglioramento dell’uomo nel suo complesso attraverso l’ascolto di sé e la diffusione di discipline e tecniche come lo yoga e la meditazione. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, un saggio filosofico-spirituale intitolato “La Via dell’Amore”, edito da Edizioni Alvorada, e l’anno seguente ha dato alle stampe la raccolta di poesie “Siamo nel mondo ma non siamo del mondo” all’interno dell’antologia poetica “Luci Sparse” pubblicata da Pagine Editore.

asa Editrice: Phasar Edizioni

Genere: Saggistica/Spiritualità

Pagine: 88

Prezzo: 14,00 €

Contatti

https://www.instagram.com/alessandro.delvescovo/

https://www.facebook.com/alessandro.delvescovo

https://yogameditazione.net/

Booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=jehCkHoNMcI