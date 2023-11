Condividi Facebook

“Lo sguardo del giaguaro” di Eduardo Viveiros de Castro: Un’Innovazione nell’Antropologia Contemporanea

Da alcuni decenni, l’antropologia sta incarnando il senso della contemporaneità in modo completo e veggente, con una potenza che difficilmente potevamo immaginare. Una delle caratteristiche di questa branca del sapere è di aver individuato nel passato prossimo un modo di declinare la realtà ed interpretarla. Tra i suoi esponenti più illuminanti e incisivi, troviamo Eduardo Viveiros de Castro, antropologo brasiliano ancora poco tradotto in Italia, che con le immagini ha stravolto in qualche modo l’immagine dei popoli indigeni e il loro rapporto con l’ambiente circostante.

Prospettivismo e Interpretazioni Culturali: L’Essenza del Pensiero di De Castro

“Lo sguardo del giaguaro”, edito in Italia da Meltemi, offre attraverso molti spunti un’immagine abbastanza completa del lavoro di De Castro, raccogliendo conversazioni con l’antropologo ripetutesi negli anni in cui gli argomenti vanno dallo squisitamente teorico-metodologico, all’interpretazione della letteratura, sino alla politica. Le conversazioni con De Castro sulla sua concezione di antropologia sono di profonda importanza e vanno lette con un certo impegno, vista la sua grande capacità di esporre e collegare concetti che attraversano tutta la storia recente della materia.

Un Approccio Rivoluzionario alla Realtà: Uomo, Animale e Politica

Una teoria che ci porta, per esempio, a sfatare il mito evoluzionistico occidentale e ad aprirci alla visione di continuità uomo-animale propria di molti popoli dell’Amazzonia. Non manca un’interpretazione molto interessante della metamorfosi kafkiana, messa in paragone con il racconto “Mio zio il giaguaro” di Guimarães Rosa. “Lo sguardo del giaguaro” è un libro completo e ricco di materiale per iniziare una ricerca di senso sulle nuove vie dell’antropologia contemporanea. Un’introduzione perfetta per intraprendere altre letture, come quella mia caldeggiata di “Come pensano le foreste” di Eduardo Kohn, oltre che un auspicio a vedere pubblicate altre opere di questo grande maestro dell’antropologia contemporanea.