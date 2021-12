Silvio Coppola – “Daniel Dante e la Compagnia del Lumen Magico”. 

Condividi Facebook

“Daniel Dante e la Compagnia del Lumen Magico” di Silvio Coppola è il primo volume di una saga urban fantasy a sfondo storico, ambientata a Venezia in diverse epoche; il protagonista è un ragazzino di undici anni, Daniel, che vivrà un’incredibile avventura tra viaggi nel tempo, creature mitiche, come gli elementali, ed esseri leggendari come gli abitanti di Atlantide. È un romanzo dalla scrittura avvincente e in cui vi è grande cura per i dettagli: sia le ambientazioni che i personaggi sono ben descritti e caratterizzati, e soprattutto Venezia è dipinta sia nella sua magnificenza contemporanea che nel fascino che aveva nel sedicesimo secolo. Vi è un vero e proprio lavoro certosino di ricerca e di documentazione alla base dell’opera, condotto da un autore che ha voluto condividere la sua smisurata passione per la cultura e per la storia della città lagunare. La vicenda ha inizio con un interludio ambientato a Venezia nel 1570: «Il Doge Alvise I Mocenigo era in buona compagnia quel pomeriggio. Veronica Franco, la cortigiana più famosa e desiderata della città, era ospite nel suo appartamento privato. Non c’era un solo cenacolo in città che non desiderasse la sua presenza. Era amabile conversatrice, fine poetessa, donna ricca di grazia. Nessuno meglio di lei sapeva allietare i ricchi salotti della Repubblica». Veronica è uno dei personaggi più intensi dell’opera: una figura realmente esistita, come ce ne saranno altre nel corso del romanzo. Il Doge deve lasciarla per vedersi con un uomo, che gli rammenta subito che è merito suo se ha conquistato il potere; Veronica origlia la loro conversazione e scopre che quell’oscuro figuro vuole una chiave misteriosa. Non è una chiave qualunque, bensì il bene più importante dei Guardiani del Tempo, di cui la donna fa parte – «La chiave del tempo era un cilindro d’oro lungo trenta centimetri, con un diametro di dieci. Una serie di corone rotanti consentiva di impostare la data verso cui viaggiare e le coordinate del luogo in cui materializzarsi. La chiave indicava anche il portale da cui ci si muoveva e quello di destinazione». La storia fa un salto di cinquecento anni per raccontare di Daniel Dante e della sua famiglia, che da generazioni possiede la Libreria Antiquaria Dickens a Venezia; ben presto Daniel incrocerà il suo destino con quello di Veronica e con gli altri Guardiani del Tempo, e scoprirà di essere il Prescelto a condurre la guerra contro il capo supremo di una Setta potentissima, che vuole fermare l’evoluzione della razza umana.









Casa Editrice: La Ruota Edizioni

Collana: Altri Mondi

Genere: Urban Fantasy

Pagine: 286

Prezzo: 12,00 €

Contatti

https://silviocoppola.com/

www.facebook.com/silviocoppola

www.instagram.com/silvio.coppola.9/

www.laruotaedizioni.it

Link di vendita online

https://www.laruotaedizioni.it/daniel-dante-e-la-compagnia-del-lumen-magico/

https://www.amazon.it/Daniel-Dante-Compagnia-Lumen-Magico/dp/8831457225