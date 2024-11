Paolo Berni ci porta nel cuore degli anni Novanta con un thriller psicologico

Condividi Facebook

Per il suo ingresso nel mondo della scrittura Paolo Berni ha scelto un genere narrativo caratterizzato da tensione e suspense, il thriller psicologico, in cui la trama si concentra sugli stati d’animo, le motivazioni e i conflitti interiori dei personaggi. “Dal buio” racconta la storia del tredicenne Leo per il quale, dopo la morte del nonno, la vita si è spenta. Non trova sollievo nella dolcezza dei ricordi ma si sfoga solo con una rabbia esplosiva che lo porta a realizzare disegni macabri e atti vandalici, come se volesse imprimere il suo dolore nel mondo esterno. Tutto cambia quando incontra Rebecca, una ragazzina che dalla città si è trasferita a Petram, un immaginario paese della provincia italiana in cui è ambientato il romanzo di Paolo Berni. Per Leo diventa subito la rivale che gli ha soffiato il primo posto in classifica nella sala giochi ma finisce per esserne conquistato per il modo in cui affronta i bulletti di Petram, mostrando coraggio e determinazione. Deciso a confidare a Rebecca quanto significasse per lui, Leo viene però fermato dal destino che ha deciso diversamente. Un gruppo di ragazzi infatti lo aggredisce con una furia cieca che lo lascia in fin di vita nel buio del bosco. Dopo questa terribile esperienza, Leo si sveglia in un letto d’ospedale, soggiogato da un’inquietante sensazione di impotenza. “Il suo corpo era inutilizzabile, ma non aveva nemmeno la padronanza di quella nuova dimensione che aveva scoperto. Era un’esistenza instabile e piena di insidie, ben più spaventose di quelle che aveva dovuto affrontare nel mondo reale” scrive Paolo Berni. Decide quindi di seguire quella strana luce che gli si palesa davanti, come un invito a lasciarsi andare. Tuttavia quella stessa luce, pacata e pulsante, gli rivela un’atroce verità: Rebecca, la ragazzina che gli aveva ridato speranza, è sparita nel nulla dopo il terribile episodio del pestaggio. Di fronte a questa rivelazione, Leo decide di resistere alla morte e di inviare il suo spirito a cercare Rebecca. Utilizzando un medium insospettabile, riesce a contattare gli amici e si avventura in un viaggio tra i segreti più oscuri di Petram. La sua ricerca non sarà facile e il peso della verità sarà un carico pesante da sopportare. Attraverso l’utilizzo di piani narrativi diversi, Paolo Berni riesce dunque ad affrontare temi delicati e a tratti disturbanti bilanciando sapientemente approfondimenti psicologici e azione.



Genere: Thriller psicologico

Pagine: 294

Prezzo: 4,99 € (ebook); 15,96 € (copertina flessibile); 23,50 € (copertina rigida)Codice ISBN: 979-8334158627

