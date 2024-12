“Il dono di Iris”: il nuovo romanzo di Flavia Giovanardi, tra desiderio di rinnovamento e un potere ancestrale

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

«Era come se stesse cercando qualcosa, ma non sapeva cosa. Mescolava fiori, foglie e frutti, imparava l’arte paziente della distillazione […] Si disse che quello era il suo profumo e fu subito certa che non si trattava soltanto di una piacevole acqua odorosa con cui completare la toletta, perché spargerla sulla pelle la faceva sentire forte e coraggiosa, avvolta e protetta, con la dolcezza di un abbraccio, ma anche con la forza di uno scudo di ferro. In onore della nonna, decise che il suo profumo avrebbe avuto il suo nome e lo chiamò Iris»: Flavia Giovanardi presenta “Il dono di Iris”, un romanzo ambientato negli anni Cinquanta in una città di provincia del nord Italia. La protagonista dell’opera è Teodora, una ragazza sulla soglia dei trent’anni che ha vissuto in pieno le devastazioni del secondo conflitto mondiale, e che ora desidera riprendere in mano la sua vita e partecipare del fermento portato dal boom economico e dalla promessa di nuove libertà. Teodora è una giovane donna indipendente e tenace: ha scelto di non sposarsi e di trovarsi un impiego nella scuola della sua cittadina; ha deciso inoltre di vivere da sola nella casa che le ha lasciato in eredità sua nonna Iris. E non è l’unico bene che le ha lasciato: l’anziana, infatti, ha rivelato alla nipote del potere che caratterizza alcune donne della loro famiglia, e di cui anche Teodora mostra i primi segni. Nel corso della narrazione scopriamo delle parti del passato di Iris e Teodora, osservando come la nonna impartisca delle lezioni alla nipote senza mai forzarla, e accompagnandola delicatamente nella comprensione del suo dono: entrambe, infatti, hanno poteri legati alle divinazioni e alle premonizioni oniriche, oltre ad intrattenere un legame speciale con la natura. Flavia Giovanardi racconta dell’immersione di Teodora in questo mondo magico e ancestrale, e allo stesso tempo narra di una cruciale parentesi storica in cui le donne cominciavano a lottare per la loro emancipazione. Teodora è l’emblema di questa battaglia: la sua voglia di libertà e il suo anticonformismo la condurranno lontano, e le conferiranno la forza necessaria per abbattere i pregiudizi e per prendersi tutto ciò che desidera. “Il dono di Iris” è il racconto di un intenso rapporto tra una nonna e sua nipote, è una vicenda appassionante ricca di suggestioni da realismo magico ed è, infine, anche una storia avvincente in cui si mette in scena un crudele omicidio, che potrà essere risolto solo grazie allo speciale dono di Teodora.

Casa Editrice: Robin Edizioni

Collana: Le Giraffe

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 296Prezzo: 18,00 €

Contatti

https://www.flaviagiovanardi.it

https://www.instagram.com/flavia_giovanardi

Link di vendita online