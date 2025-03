Pandora – Susan Stokes-Chapman

Condividi Facebook

Pandora di Susan Stokes-Chapman un romanzo storico da cui farsi cullare in una giornata uggiosa, possibilmente con un bicchiere di rum nella mano, annebbiati giusto un po’ per potersi godere al meglio le atmosfere dense rimandateci dall’autrice.

Pandora di Susan Stokes-Chapman

Pandora è una giovane donna che vive nella Londra del 1800 con una gazza ladra e il sogno di diventare una disegnatrice di gioielli. Hermes, la gazza ladra che accompagna Pandora, conserva i suoi segreti e arricchisce la fantasia della sua padrona portandole pezzi di vetro e pietra luminescenti raccolti durante le sue incursioni in strada. A questa coppia romantica, sospesa tra romanticismo e gusto per l’eleganza, il mondo non riconosce una posizione sociale all’altezza della loro arguzia.

Questo è Pandora di Susan Strokes-Chapman, scrittrice inglese che sta spopolando coi suoi romanzi sospesi fra storia, esotismo e, soprattutto, una grandissima eleganza.

Pandora, romanzo ormai risalente a due anni fa che ha dato via al successo degli altri libri dell’autrice, è un romanzo ben costruito, in cui il gusto per la storia, l’antiquariato e la passione per l’artigianato di grande precisione costruiscono la base su cui sviluppare una storia ricca di colpi di scena derivanti dalle biografie misteriose dei protagonisti del libro.

Pandora vive nel negozio di antiquariato ereditato per successione da suo zio Hezekiel, un uomo ormai anziano e avido sia nei sentimenti che nella gestione del proprio patrimonio. Il vecchio zio si fa accompagnare nella sua infelicità da una “governante”, Lottie, donna superficiale e provata dalla vita che in realtà svolge il ruolo di badante a trecentosessanta gradi.

A sconvolgere la vita grigia, ma anche tranquilla, del terzetto è l’arrivo in negozio di un misterioso vaso per cui Hezekiel ha patito molto e pagato bei soldi. Stranamente questo vaso molto prezioso, invece di essere venduto immediatamente sul mercato di collezionisti, viene tenuto nascosto nello scantinato di casa. Si intuisce dalla narrazione della storia che il vaso debba contenere qualcosa di più prezioso del suo valore stesso, che pure è altissimo vista la datazione in epoca lontanissima. Scopriamo dal romanzo che il vaso, per arrivare nel negozio di Hezekiel, ha attraversato diverse peripezie in giro per il Mediterraneo.

A complicare le cose ci pensa un misterioso vecchio che in un pub fumoso convince un giovane ambizioso aspirante critico d’arte a consultare Pandora Blake come illustratrice dei propri lavori. Edward Lawrence, timido ma determinato e Pandora Blake costruiranno da subito un sodalizio artistico e spirituale che li porterà ad investigare sul mistero del vaso nascosto dallo zio e sui suoi traffici.

Pandora è un libro che scorre veloce tra le mani, facendo gustare le atmosfere dell’epoca georgiana, in una Londra fatta di ladruncoli, collezionisti d’arte, ricche signore con vestiti pomposi e ambigui messaggeri provenienti da altri mondi. Non è difficile essere conquistati dalla scrittura di Susan Strokes-Chapman, vista l’incredibile capacità della scrittrice di riprodurre le atmosfere dei luoghi di un’epoca lontana.

A colpire è anche la scelta di occuparsi di una protagonista che della propria arte, costruire gioielli, fa una regola di vita ed una percezione della realtà. Dora, come viene abbreviato nel libro il nome della protagonista, catapulta il lettore in uno studiolo fatto di assi cigolanti dal sapore poetico e sognante in cui romanticamente lo spazio è diviso fra lei e la Hermès, la gazza ladra in grado di “rubare” alla realtà i segreti nascosti dietro l’apparenza.

Un messaggio che vuole lanciare il libro, anche in maniera forse troppo romantica, é che il talento può illuminare la vita di chi lo possiede.

Pandora di certo è un romanzo storico da cui farsi cullare in una giornata uggiosa, possibilmente con un bicchiere di rum nella mano, annebbiati giusto un po’ per potersi godere al meglio le atmosfere dense rimandateci dall’autrice.

Susan Stokes-Chapman- Pandora – Neri Pozza

Traduzione: Massimo Ortelio