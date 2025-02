Condividi Facebook

“Ferite emozionali” di Luca Andrea Marino (Eretica Edizioni, 2024 pp. 60 € 15.00) è un libro intensamente dominato da sensazioni e percezioni, promuove e sostiene la personale e accogliente corrispondenza con il mondo, l’attraente e appassionante conoscenza degli altri, lungo il cammino labirintico e disincantato della vita, nello spontaneo e persistente percorso di ogni inaspettato incantesimo nelle relazioni affettive.

Luca Andrea Marino assegna al suo sentimento l’incisione inesorabile, applica la condanna del cuore nell’inevitabile dileguamento romantico, affronta le dolorose conseguenze dovute dall’annientamento della mancanza d’affetto, gestisce le dinamiche psicologiche nell’esperimento sensitivo dell’esperienza e della direzione delle comprensioni, indica una linea di pensiero poetico, accosta lo sconcerto del vuoto esistenziale alla dispersione dell’impulso sensibile, tra commozione e distacco. I testi di Luca Andrea Marino si scontrano con la consapevolezza amara e toccante della realtà quotidiana, nelle occasioni di crescita interiore, nella rivelazione evocativa dei rimpianti, nella qualità disarmante e inafferrabile dei desideri, nella costante e risoluta necessità di colmare l’inconsistenza. Urtano nell’attrito delle tensioni affettive e nei contraccolpi del destino, ricadono sotto la risonanza della dimenticanza e dell’indifferenza emotiva, richiamano la memoria invisibile del dolore, diffondono l’eco profonda e significativa delle difficoltà, ricordano l’intensità della sofferenza, l’oscura complessità di accerchiare la fine di un legame e di inabissare l’impalpabile epilogo come un naufrago in cerca di salvataggio, nella sconfinata conquista della salvezza e dell’adesione alla vita. Le ferite emozionali che lacerano il vissuto di Luca Andrea Marino attraversano il luogo dell’anima, condensano l’urgenza di superare l’estraneità delle assenze, provocano l’esigenza di manifestare l’acuto presagio in intuizione sensoriale in cui l’osservazione di alcuni segni premonitori rivela profeticamente l’interruzione della coscienza, toccano l’incrostatura delle offese, stuzzicano i contrasti dello spirito indurito, rimarginano, nel coagulo, il tragitto di rinascita e di evoluzione. Il graffio del trauma (e non a caso nel termine greco la parola trauma coincide con ferita) irrompe l’immediatezza dell’impatto sconvolgente, segna l’isolamento spirituale dell’uomo, consente di recuperare la guarigione attraverso il superamento degli abbandoni e dei tradimenti, distinguere la vertigine della solitudine e affrontare l’avvolgimento delle illusioni, accostando l’ascolto con se stessi e con la propria resilienza, fortificando la fiducia e l’autostima, confrontando il coraggio contro le ostilità. La poesia di Luca Andrea Marino cristallizza l’essenza temporale dell’ispirazione soggettiva, scioglie e plasma il flusso di un’espressione universale, modella la reazione cicatrizzante dei ricordi. Luca Andrea Marino fa suo il compito nobile della poesia, di indagare le proprie inquietudini e accogliere la possibilità di nutrire la propria risorsa incisiva nella redenzione delle parole, nella forza di ridurre la sospensione di ogni pagina e lenire la superficie della saggezza, nell’inseguire l’impronta intima della corrispondenza per mezzo degli strumenti celebrativi degli scenari, dei suoni e dei colori che animano il suggestivo carattere dell’umanità.

Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”