“Sedime” di Gianni Marcantoni (Fara Editore, 2024 pp. 104 € 12.00) occupa la superficie dell’espressione emotiva su cui posa la fondazione poetica. L’autore deposita la traiettoria del tempo lungo i richiami della memoria, proietta le pieghe del sentire, impasta l’esistenza intorno all’archetipo dell’esperienza umana, affidata sul fondo della sospesa e irrequieta sensibilità.

Lascia sedimentare, attraverso l’ineluttabile resilienza dei versi, l’elaborazione esistenziale, decanta lo scampolo delle occasioni, osserva la custodia delle esitazioni e delle incertezze, trattiene la consapevolezza di tutto ciò che non è afferrabile e accessibile lasciando registrare la profondità della trasformazione interiore nella direzione della conoscenza. La poesia di Gianni Marcantoni abbraccia l’autenticità della relazione con il mondo, rivela la percezione soggettiva e ne diffonde l’essenza universale, sperimenta i cambiamenti e le dinamiche di responsabilità morale, interagisce con la complessa corrispondenza dei sentimenti, spiega l’approccio lucido e realista verso l’atteggiamento sfuggente ed effimero, inclinato nell’obliqua interpretazione di ogni approssimazione della coscienza. Sprigiona il cammino evolutivo verso la difesa introspettiva dell’inconscio, esplora il vissuto e l’aspetto analitico del sé attraverso le sfide del quotidiano, la natura degli eventi, sottolineando l’unicità della forza trainante delle parole, utilizzate per derivare l’influenza dei ricordi e della struggente familiarità. Gianni Marcantoni affonda le proprie radici elegiache nella nobile capacità di far convivere la poesia con il profilo delle proprie vicissitudini, dipinge il ritratto delle assenze donando l’intensità descrittiva e interpretativa alle immagini evocative, attraversa l’inquietudine e gli interrogativi della disperazione modulando l’ampio respiro di un’anima in conflitto con l’inconsistenza e la vacuità e in affinità con la spontanea validità dei pensieri e della trasmissione di un messaggio eloquente e dialogante con l’altro. “Sedime” condensa l’impronta della fatalità del destino, consuma l’ispirazione del desiderio vago e inespresso, addensa il grumo del vertiginoso vincolo dell’imprevisto alla necessità di oltrepassare la paura e lo sconforto, assicurare la volontà di indagare l’imponderabile, intrecciare il nostro destino al modo di percepire l’intuizione delle possibilità. Il libro arricchisce il significato sincero e incisivo delle metafore che percorrono la simbologia intensa e incontaminata dell’incontro spirituale con la forza suggestiva della natura, con la celebrazione dei luoghi, con la lusinga malinconica del passato e la dura incognita del presente, coinvolge la sintonia delicata tra il poeta e il lettore, offre numerosi spunti di riflessione intorno alla commovente e preziosa ricerca di noi stessi, alla fragilità delle stagioni, all’accorata frammentazione del silenzio, all’imperturbabile condanna della mancanza. Gianni Marcantoni riesce a comunicare la compassione e l’ostilità del divenire, aggiunge alla cognizione della propria identità la sensazione di una prospettiva infranta tra l’accettazione della perdizione e della salvezza, in cui le illusioni scardinano l’equilibrio, attirano l’estraneità, rivelano le incrinature e le ferite, deformando l’inevitabilità del dolore, alterando la provvisorietà. Accetta il cambiamento con la maturità coraggiosa della scrittura e della sua confessione.

Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”