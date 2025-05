Quartine” di Gabriele Giuliani

Condividi Facebook

“L’Uno diventa Due, /i Due diventano Tre, /e per mezzo del Terzo/il Quarto compie l’Unità” (Maria Profetissa) Questa intestazione appartiene a (RPLibri, 2024 pp. 160 € 16.00) ed esprime nel contenuto il pensiero alchemico che contraddistingue l’intero orientamento del libro.

La poesia di Gabriele Giuliani scompone l’interpretazione esoterica e simbolica dei segreti dell’esistenza umana. La seducente intonazione dei versi insegue il desiderio del poeta di abitare i sentimenti e di trasformare la percezione compiuta dello spirito, collega l’ascendente enigmatico delle parole all’antica sapienza di esaminare il significato filosofico del numero, inteso come principio di tutte le cose, di identificare ogni entità del reale in una relazione riconducibile alla natura del numero e alla sua stessa sostanza. Gabriele Giuliani analizza la propria visione del mondo attraverso l’iniziatica descrizione di ogni impressione vitale, il vincolo ancestrale e perfido tra anima e corpo, illustra il requisito della conoscenza come strumento speculativo di ricerca interiore, contempla il mutamento occulto delle emozioni, sperimenta l’oscillazione contrastante dell’equilibrio e l’inquietudine incalzante nella psiche umana, elabora l’identificazione del caos, dirige l’armonia cosmica, riconoscendo la purificazione dello spirito nel divenire, disgiunge l’essenza primordiale in un paradigma riflessivo di comunicazione e di comprensione con l’universo. “Quartine” suggerisce la suggestione del numero quattro, ricco di affascinanti definizioni nel mondo della numerologia per la sua consistenza perfetta, l’elemento rappresentativo, punto di riferimento determinante. Gabriele Giuliani circonda di un’aura impalpabile e ipnotica il rinnovamento della consapevolezza, addensando di luci e di ombre il proprio cammino di estensione emotiva, emana le introspettive tematiche della sua opera poetica con l’espediente complesso e intellettuale delle metafore, il carattere geometrico della decifrazione, le proprietà ascetiche e misteriose dei rimandi letterari, la radice impenetrabile e indecifrabile dell’indagine poetica, il sostegno attendibile della ciclicità del tempo, svelato all’incarnazione catartica degli avvenimenti. Il libro concede al lettore una lettura analitica stimolante, foriera di autentiche esortazioni per sostenere la superficie fertile della vita, accompagnare le inclinazioni dell’inconscio, gli interrogativi esistenziali, l’insinuazione istintiva e la certezza razionale, la spontaneità della bellezza. La scrittura di Gabriele Giuliani rivela il disorientamento fatale del destino, impresso nella necessità inalterabile di ogni legge di natura, traduce l’efficacia esclusiva della coscienza, l’indicazione prospettica dell’universo e della materia. Attribuisce all’esperienza del sentire la prima, persuasiva indicazione assimilabile all’evocazione animista, illumina le intuizioni dell’anima, segue l’incantesimo del poeta che percorre un prodigioso cammino elegiaco, offre fascinose e visionarie corrispondenze nel mezzo espressivo, nel criterio esplicativo, piegato alle esigenze del trascendentale, parafrasando i passaggi cognitivi come l’ispirazione, lo stupore, il presagio e la sensibilità. Gabriele Giuliani dona l’accordo ai suoi versi con la saggia versione dell’archè, componente originaria della realtà, infiamma la dicotomia tra essere e apparenza, oltre la sensazione della decadenza, nella vocazione linguistica dell’origine artistica.

Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”