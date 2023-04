Condividi Facebook

“Nel mondo incantato della strega Magdaluna” di Marzia Sottero (Hever Edizioni, 2022 pp. 32 € 10.00), con i disegni di Cristina Bo, è una divertente e vivace collezione di filastrocche. Marzia Sottero illustra con spiritosa predisposizione alla materia del fantastico, la strategia stravagante della strega Magdaluna e presenta i formidabili alleati delle sue bizzarre avventure.

Il libro offre in ogni avvincente composizione lo spunto favoloso di un insegnamento, accompagna nella potenzialità evocativa della lettura la formazione degli stratagemmi adoperati nel mondo magico, prolunga oltre l’elemento sensibile il conseguimento delle capacità prodigiose delle imprese. Dilata la relazione descrittiva nella spontanea comprensione e nell’influenza emotiva, esalta l’esplorazione infinita dell’immaginazione nei significati originali e fantasiosi. L’autrice espone lo strumento istruttivo della filastrocca alla capacità esemplare della parola che acquista una destinazione giocosa, nel carattere allegro e burlone del linguaggio, adeguato saggiamente alle favolose necessità del contenuto espressivo. Impiega un convincente codice esplicativo per interpretare l’universo straordinario di Magdaluna, affida ai complici collaboratori della strega Tappo il topo, Nokkio il ranocchio, Spillo il ragno, il gatto Nerone, il gufo Gugo, postino d’eccezione, i pipistrelli Pippi e Strello il compito di orientare l’applicazione delle attività energiche e risolute, rivolte sempre verso una puntuale e accurata finalità. Attraverso gli eccentrici arnesi del mestiere, la Sfera Magica, Scopa la scopa pilota, Saetta la magica bacchetta, Pentola il calderone ramato, Perga la dotta pergamena, Magdaluna realizza i suoi curiosi esperimenti, emana il sortilegio di ogni effetto prodigioso nell’entità inconsueta del mondo fatato, esercita il potere suggestivo dell’arte della meraviglia, compie la potente e fenomenale materia delle predizioni, il mistero affascinante delle imprese rapite dall’entusiasmo delle vicende inaspettate. Marzia Sottero possiede il dono di elevare i suoi ammalianti testi nella spontanea e semplice efficacia illustrativa, nella relazione eccezionale del prodigioso imprevisto, conserva il frutto fulmineo e imponderabile della fantasia, rinnova uno stile incisivo, chiaro e leggero. Propone la sorprendente capacità di modificare il corso naturale degli eventi con l’intenzione miracolosa della volontà che difende dai pericoli e restituisce il bene sistemando ogni sentimento. “Nel mondo incantato della strega Magdaluna” spiega il complesso degli effetti singolari, gli accorgimenti incredibili dell’universo fiabesco. Elaborato nella brevità, vitale e rapida dei brani, il libro mostra l’aspetto spiritoso e bizzarro del contenuto pedagogico ed edificante, raggiunge l’obiettivo di intrattenere con euforia e di educare. L’autenticità combinata al ritmo naturale ed esclusivo della cantilena evidenzia la natura dei gesti nell’irreale, ne esalta il significato, rappresenta un valido avvicinamento alla forma ancestrale della comunicazione, stimola la curiosità, esercita il suo valore nella evoluzione conoscitiva ed emozionale. Gianni Rodari definiva le filastrocche “giocattoli sonori”, congegni ideali per apprendere la saggezza di ogni occasione didattica, per prendere familiarità con il linguaggio dell’invenzione e della scoperta. Marzia Sottero, nel gioco delle parole, adempie magistralmente a questo compito divulgativo.



Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”