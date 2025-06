È poco il poco che rischiara – Sonia Petroni

Condividi Facebook

“È poco il poco che rischiara” di Sonia Petroni (Eretica Edizioni, 2025 pp.72 € 15.00) è un carezzevole omaggio alla poesia, intesa come linfa vitale, una delicata attenzione verso se stessi, una premurosa considerazione degli altri, nella meravigliosa e inquieta comprensione soggettiva del mondo.

Sonia Petroni estende lo sguardo sul dono della natura, capace di fondare correlazioni con l’amore per la vita e intensifica l’urgenza comunicativa del cambiamento e della rigenerazione morale e spirituale delle esistenze, trasformando i conflitti e le tensioni nell’adesione alla consapevolezza di un limite umano che è risorsa emotiva, nella resistenza degli ostacoli, lungo i confini inconsci da attraversare e oltrepassare. Intuisce l’essenza primaria dei sentimenti dal profondo, definisce la residenza dell’anima attraverso il legame ancestrale e coinvolgente con i luoghi e le persone care, allinea il solco doloroso delle assenze in un elegiaco contesto d’ispirazione, celebrativo e devoto, incarnando il carattere introspettivo della sua personalità sensibile ed empatica. La poesia di Sonia Petroni ritrae un’impronta viva delle emozioni, staglia la nitidezza delle insidie della nostalgia, rileva la percezione deformante delle incertezze e il desiderio di ricongiungere i frammenti scomposti dall’oscurità delle sensazioni, ricostruire il significato meditativo della scrittura attraverso il motivo di appartenenza, la salda connessione delle parole, la precisione emotiva, la luce che illumina il tempo familiare delle promesse. La maturità letteraria di Sonia Petroni dispone il referente oggettivo valutando la visione della coscienza, come specchio contemplativo della vita che modella il pensiero tangibile e visivo di fronte alla vaghezza dei sentimenti, incoraggia il discorso sincero ed eloquente di una realtà ulteriore, caratterizzata dalla sostanza preziosa di ogni radice sentimentale. Il segno suggestivo di Sonia Petroni è rappresentato dal contesto fiammeggiante delle reminiscenze, racchiuso nella ricerca di ogni barlume di speranza oltre l’entità riflessa dello smarrimento, frutto di un coinvolgente svolgimento di crescita personale, di un poetare proprio, sostenuto nell’autonomia di una voce lucida e struggente, evocata contro la malinconica dipendenza del silenzio, nell’ardente richiesta di trasmettere l’esperienza individuale protetta nella saggezza universale. “È poco il poco che rischiara” descrive l’io poetico ancorato alla sorgente del cuore ed esiliato dai clamori del mondo, racchiude la continua ricerca di comprendere la dispersione dell’umanità, accoglie, nelle inquiete invocazioni all’armonia e nelle esortazioni alle aspettative del tempo, l’intima compassione, l’equilibrio di dichiarazioni contro la debolezza della mancanza e l’inconsistenza del vuoto, indica una risposta nella responsabilità relazionale della memoria. Sonia Petroni addensa la passione e l’osservazione dell’umano intorno all’energia positiva delle possibilità, lascia scivolare la perturbazione degli imprevisti nella materia plasmabile e misteriosa del linguaggio, nella resa rivelativa del suono e dei nomi. Inclina lo spiraglio di luce in sintonia con gli elementi vividi e coraggiosi di ogni eredità vissuta, nella semplicità autentica delle sensazioni, nell’immediatezza del linguaggio e delle immagini capaci di parlare al quotidiano e mescolarsi nel sentiero, nelle ragioni fertili da cui è scaturita la verità poetica.

Rita Bompadre – Centro di Lettura “Arturo Piatti”