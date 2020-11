Serie A – Pagelle Spezia – Juventus

BUFFON 6,5: è il felice testimonial di uno shampoo eppure, nonostante abbia tutti i capelli in testa, se fossi un pubblicitario lo vedrei bene come volto di un qualche farmaco per la prostata. Arzillo nonostante l’età, salva con una paratona su Chabot, incolpevole sul gol

CUADRADO 6,5: Continuo a ritenerlo un giocatore più fumo che arrosto, ma questa volta difende bene e fa pure un assist

DEMIRAL 6: le cazzate in serie contro il Barcellona lo hanno condizionato. Incerto, ma presente: se fosse un cazzo, lo definirei barzotto

BONUCCI 6,5: il difensore coi piedi buoni tiene botta. Non dico con garra, ma almeno, a differenza di mercoledì contro Messi, ci ha risparmiato da quei tristissimi passaggini al portiere

DANILO 6: davanti fa bene ed entra pure nell’azione dell’1 a zero. Dietro, invece, mette più paura di Luca Giurato alle prese con un testo di Shakespeare

CHIESA 6,5: sa fare una sola cosa (correre a testa bassa, sterzare e ripartire) e questo pomeriggio gli è riuscita

ARTHUR 7: oggi ha toccato più palle lui di una pornostar specializzata in gangbang

BENTANCUR 6: bello, elegante, con tutto quello che serve al posto giusto, ma oggi più che sfruttare le sue qualità ha preferito farsi guardare. Un po’ come un tronista che invece di passare le notti a castigarle tutte, preferisce fare i balletti per Lele Mora

RABIOT 6,5: entra, segna e si fa ammonire. Il re della sintesi

McKENNIE 7: questo è un americano che sa giocare a pallone. Figa, più lo dico e più mi suona strano, ma tant’è

RAMSEY 6: fa quel che deve, cioè non fa danni

DYBALA 5: come contro il Barcellona: anche oggi, su Dybala non c’è proprio un cazzo da dire

RONALDO 7,5: “Eeeh ok, ma Messi è più forte”. “Eeeh ok, ma Ibra è più uomo squadra“. Eeeh ok, ma andate pure tutti a cagare

MORATA 7,5: stai a vedere che la terza scelta di Paratici si rivelerà un acquisto della madonna?

pic by: twitter @juventusfc