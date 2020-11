Serie A – Pagelle Lazio Juventus 1 – 1

Vi avviso: saranno pagelle a scarsa dose di ironia, perché pareggiare al 95° fa obbiettivamente girare le palle

SZCZESNY 6: fa poco e niente, e questo la dice lunga sull’andamento della partita. Sul gol non può null

DEMIRAL 6: al turco pazzo iniziano a fare effetto gli psicofarmaci. Risultato: partita normale, senza crolli e purtroppo senza picchi

BONUCCI 5: preliminari perfetti per 90 minuti. Poi al momento di quagliare si rivela più molle del pisello di un eunuco

DANILO 6.5: mi cospargo il capo di cenere. Ha giocato bene e ha sfoderato dei piedi buoni che Bonucci scansate

CUADRADO 6: decisivo nel gol del vantaggio, solido per tutta la partita. Poi si fa saltare come un pollo nel momento più importante

KULUSEVSKI 6.5: quando i giovani emergono tanto in una partita, vuol dire che la squadra che ha vinto 9 scudetti e raggiunto due finali di champions è davvero un progetto in costruzione. Cazzo

McKENNIE 6: fa quel che deve nel poco tempo avuto a disposizione

BENTANCUR 5.5: il dribbling con cui propizia il gol di Ronaldo è divino. Ma anche lui stavolta toppa nel momento più importante

RABIOT 6.5: quando esce palla al piede dalla difesa è più arrapante di una twerkata di Shakira

FRABOTTA 5.5: il vivaio Juve non è la cantera del Barcellona

MORATA 6: non segna e questa è una novità. Ma l’unico che non sbaglia un colpo, a questo mondo, non si chiama Alvaro, ma Rocco Tano

RONALDO 7: un gol e una traversa ed è palesemente in ritardo di condizione. Meno male che lo paghiamo tanto, perché se prendesse anche solo un milione in meno lo capirei se decidesse di raccattare Giorgina e prole varia per tornare nel calcio che conta

DYBALA 4.5: dev’essere per forza un sosia. Tipo Alvaro Vitali che prende il posto di Cotechino. Non c’è altra spiegazione

PIRLO 6,5: la squadra gioca bene e questo è senza dubbio merito suo (oltre che di quel cialtrone di Lotito). Mezzo punto in più per aver avuto il coraggio di togliere Ronaldo senza paura di essere appeso per i piedi sul monte più alto di Madeira

BERNARDESCHI sv: entra e pareggiamo. Dio grazie non ha colpe, l’esorcista è solo rinviato