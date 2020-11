Champions League – Ferencvaros – Juventus: le pagelle

Szczęsny sv – Ah, c’era?

Chiellini 6 – Vista l’età, lui e Bonucci sono scesi in campo con tavolino da campeggio, bianchino di vino e mazzo di carte. La serata è andata avanti tranquilla tra rutti e sacramenti in dialetto fino a quando il nostro eroe, vittima di un attacco di crisi di mezza età, non decide di darsi una botta di vita con un retropassaggio che se Pirlo fosse stato Mazzone avremmo sentito le bestemmie tuonare fino a dopodomani

Bonucci 6 – Giusto per la cronaca, a scopone ha battuto Chiellini 21-18

Arthur 6 – Come un assorbente interno: c’è ma non si vede

Danilo 6 – Come il cordino del suddetto assorbente: c’è e purtroppo si vede

Ramsey 6 – Fa vedere cose buone per un tempo. Poi, inspiegabile, si fa male

Betancur 6 – Schierato con gli scapoli, tiene a bada gli ammogliati senza nessuna fatica

Cuadrado 6 – A tratti pimpante e divertente, altre volte utile come un decoro floreale su un piatto di trippa

Rabiot 6 – Vederlo giocare è come ascoltare un album di Carla Bruni: 30 secondi di pura piacevolezza in un mare di smarrimento cognitivo

McKennie 6,5 – Questo americanino è la prova provata che l’America non è solo Donald Trump

Chiesa 6 – Gli manca solo una cosa a questo ragazzo: imparare a correre con un senso compiuto

Dybala 6,5 – Entra e prova subito il golazo. Poi, grazie ai dopolavoristi ungheresi ne piazza uno e mezzo senza troppa fatica. Troppo presto per sperare in un bentornato

Ronaldo 6 – Schierarlo contro questi scappati di casa è un atto di pura superbia sabauda. Lui se ne rende conto e per mantenere le squadre equilibrate decide di non combinare un cazzo per 90 minuti

Morata 7 – È persino più letale di questo 2020

Bernardeschi sv – Per dire quanto sia sfigato in questo periodo, l’unica cosa degna di nota della sua serata è l’aver stoppato un tiro in porta a Ronaldo. Affronto che probabilmente pagherà lucidando tutte le 2.000 auto del portoghese vestito del solo costume di Borat