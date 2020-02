il ballo di tom cruise in risky business

Tom Cruise’s Dance

Risky Business, pellicola del 1983, è il primo film da protagonista di Tom Cruise ed è anche quello che lo ha portato al successo. Scena cult del film è il ballo in mutande di Joel Goodson/Tom Cruise che, armato di un candelabro come microfono, si scatena sotto le note di Old time Rock and Roll, di Bob Seger. La scena, una delle più iconiche degli anni 80 e del cinema hollywoodiano in genere è stata del tutto improvvisata da Cruise che, una volta sentito ciò che voleva il regista ne diede un’interpretazione personale e decisamente vincente