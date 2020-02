Amici Miei, la scena del treno – VIDEO

Assieme alla supercazzola è forse una delle scene più celebri del film. Una delle scene più famose, nonché forse la più simbolica. Arrivati appositamente in stazione per lo scherzo, i cinque amici prendono a schiaffeggiare i passeggeri affacciati ai finestrini dei treni in partenza (i quali non hanno modo di scendere e replicare, com’è facile immaginare), passando da un binario all’altro a seconda di dove esista un treno prossimo a partire. La stazione degli schiaffi è coerentemente quella di Santa Maria Novella a Firenze (ce lo conferma Iena visto che lo zio di un suo amico ha fatto la comparsa in quella scena), e una testimonianza ci viene anche dal sottopassaggio che conduce al binario 14 (quello di fronte alla farmacia), del tutto simile a com’era al tempo.



