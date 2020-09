Quale America? Pregiudizio, cancellazione e “letteratura americana”, qualsiasi cosa voglia dire – Gaetano Pagano

Ah la letteratura americana! Si ama, si odia, si desidera, si evita, ma in base a cosa? Siamo sicuri di avere una prospettiva appagante su una lettaratura che rimane lontana, per quanto gli Stati Uniti ci abbiano colonizzato sotto molti aspetti?

Gaetano Pagano si e ci interroga al riguardo. Non ha risposte, ma ci e si invita a cercare il proprio percorso e a non dare nulla per scontato, anche ciò che dovrebbe essere appurato tanto è vero, banalizzando come solo la verità sa fare.

Spunti ne abbiamo? A questo sappiamo rispondere: in questo video sì.