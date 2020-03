Miss Fiction Books – DdL 1421 e Comunicato AIE sull’editoria italiana

Miss Fiction Books disquisisce su DdL 1421 e Comunicato AIE sull’editoria italiana. Nel parla con decisione ma accortezza, nel senso che dice la sua ma non si improvvisa tuttologa come a molti piace fare. E se provassimo ad ascoltare un punto di vista che non sappia di stantio su tematiche tanto importanti? Soprattutto se il punto di vista è approfondito e spiegato con estrema chiarezza. Dove trovare qualcosa del genere? E noi cosa siamo qui a fare? Eccolo.

