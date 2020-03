La questione Fenoglio – Marco Cantoni

Marco Cantoni propone un video di approfondimento su Beppe Fenoglio, con focus sulla questione editoriale che lo ha visto protagonista. Il grande progetto de Il libro di Jhonny, ma non solo, che è stato osteggiato dall’editoria e, almeno in parte, è stato recuperato da poco.

Un approfondimento interessante che riflette sulla vicenda di uno scrittore italiano di non poco conto, ma sa stimolare suggestioni per un discorso più generale.

