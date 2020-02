Guerra e Pace di Lev Tolstoj – Ilenia Zodiaco

Guerra e Pace di Lev Tolstoj commentato da Ilenia Zodiaco. Come da titolo di Ilenia Zodiaco stessa: un commento umile. Per aprire questa rubrica, in cui consigliamo videorecensioni di booktuber, abbiamo scelto un video che da una parte farà urlare alla bestemmia, dall’altra smentisce chi crede che questi ragazzini fotografino solo i libri del momento.

Ilenia si produce in più di un’ora di video, analizzando in modo accattivante un caposaldo come Guerra e Pace. Esistono davvero così tanti modi migliori per avvicinare nuovi e giovani lettori ad un testo tanto spaventoso? Non la trovate una fantastica occasione per rendere alla mano e affascinante ciò che spesso allontana per la sua aura di mostro sacro?