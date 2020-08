Discutiamo di copertine – Marco Cantoni e Giulia (Il Paratesto)

Sarà estate anche per noi, no? Allora proponiamo un contenuto più leggero, anche se non completamente ozioso: le copertine dei libri. Si confrontano sull’argomento Marco Cantoni (sì ancora lui, ora forse sarà chiaro a tutti che è tra i nostri preferiti) e Giulia de Il Paratesto (e così introduciamo una nuova bookinfluencer).

Vi lasciamo con questo serrato scambio di opinioni, così potrete constatare anche voi quanto una persona possa allo stesso tempo essere lettore raffinato e avere gusti più che dubbi riguardo alle copertine. Cosa che gli viene fatta notare con garbo e delicatezza nel video.