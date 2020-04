3 libri su Mosca – Giovanna De Sàbbata

Condividi Facebook

Giovanna De Sàbbata ha un canale abbastanza giovane su YouTube e lo porta avanti ritagliandosi uno spazio caratterizzato da alcune tematiche particolari ed evitando l’affollamento di libri a favore di una selezione mirata.

Proponiamo un video su un tema che pare starle molto a cuore: la letteratura russa. Abbiamo scelto quello dedicato a tre libri su Mosca, meno affascinante di San Pietroburgo nel nostro immaginario (sul canale il video anche su San Pietroburgo), ma non per questo da rintanare in un angolo.