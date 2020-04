Le mie 5 canzoni preferite di Ivano Fossati

Condividi Facebook

Forse mi sbaglierò in generale, ma se faccio riferimento alle persone che ho incontrato nella mia vita no: Ivano Fossati è un cantautore molto sottovalutato. Non ha mai avuto l’appeal di De André, ormai il mammasantissima del cantautorato italiano (eppure dopo averlo affiancato in Anime salve ha partorito Macramè, un disco fantastico); non rispecchia quella sinistra da centro sociale come Guccini; non ha l’aura del folle come Dalla; non è cool come De Gregori; non ha le stigmate professorali di Vecchioni.

Intendiamoci, tutta gente che ascolto. Eppure, Ivano Fossati meriterebbe più considerazione. Se dal basso della mia ignoranza posso affermare solo senza nessuna autorità che musicalmente e per scrittura dei testi non ha nulla da invidiare, è lecito che esprima la mia personale ammirazione strabordante per le sue canzoni.

Sceglierne cinque è impossibile, è chiaro che devo farlo per il format della rubrica. Già che lo devo fare, non prendetela però come una classifica, almeno all’interno di queste cinque.

5. J’adore Venise

Una calza di seta sull’abat-jour

j’adore venise

una musica lenta ti tira su

e vivi un po’ di più

giusto ai piedi del letto

un giornale: la questione d’algeria

ma nemmeno un motivo

che io ricordi per andare via

I motivi di un uomo non sono belli

da verificare

il problema è concedersi

un po’ del meglio e un po’ di più

4. L’orologio Americano

Verità vuole

che lei, colpo di vento

stesse al suo balcone

nel suo corpo

salivando e attendendo

Perché è così che la gente vive

perché è questo che la gente fa

perché è così che ci si insegue

per un morso di immortalità

è il meccanismo ottuso

di un orologio falsoamericano

che misura il tempo e tempo non c’è più

ma fermava il tempo se passavi tu

3. Di tanto amore

E magari morirò

di tanto amore

magari no

chi lo può dire?

Ehi come stai sapore amaro

di appuntamenti a cui mancavo

di pensieri sempre i più buoni

cancellati dalle intenzioni

2. Il bacio sulla bocca

Bella

che ci importa del mondo

verremo perdonati te lo dico io

da un bacio sulla bocca un giorno o l’altro

Bella

non ho mica vent’anni

ne ho molti di meno

e questo vuol dire (capirai)

responsabilità

perciò…

1. Viaggiatori d’occidente

Essere un uomo

di cui la donna s’accontenta

e ti viaggia vicino

ma ti guarda da lontano