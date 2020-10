Cinque canzoni famose su New York

Se conoscete un poco questo sito, saprete bene che la nostra passione per la città di New York affonda le sue radici in tempi lontani. Di lei abbiamo scritto a profusione, ci ha ispirato per molti pezzi, ma soprattutto ci ha regalato momenti indimenticabili le volte che abbiamo potuto viverla di persona.

E dato che pur avendola rigirata da più parti non ci siamo mai soffermati su un aspetto molto importante di questa città, ossia l’ispirazione musicale che ha infuso in migliaia di artisti, è arrivato il momento di dedicare una piccola lista anche a questa tematica.

Non abbiamo scelto le nostre canzoni di New York, perché sarebbe venuto fuori un mostro a due teste e soprattutto senza senso, ma alcune tra le più famose canzoni che parlano di questa città. Un po’ per comodità, e un po’ per fare in modo che possano essere uno spunto da cui partire, per poi trovare ognuno le proprie. Quindi, andiamo a incominciare:

1) Lou Reed – Walk on The Wild Side

2) Leonard Cohen – Chelsea Hotel #2

3) Jay-Z feat. Alicia Keys – Empire State Of Mind

4) Velvet Underground – I’m waiting for the man

The Ramones – Rockaway Beach

6) Special guest only for Agafan:

Pooh – La donna del mio amico*

*Ovviamente questa canzone non parla della Grande Mela, ma il video è ambientato proprio in uno dei binari della metropolitana di New York. Credo meriti di essere inserita, non perché si tratti di una canzone indimenticabile, ma solo perché il cofondatore di questo sito è un fan dei Pooh. Forse l’unico a essere sotto i 50 anni.