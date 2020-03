amici miei, cinque scene indimenticabili

La trilogia Amici miei, diretta per i primi due capitoli da Mario Monicelli e per il terzo da Nanni Loy, è senza ombra di dubbio alcuno una delle serie di film più belle del cinema italiano (ok, il terzo capitolo un filo meno). Immense le interpretazioni dei protagonisti, tante le scene indimenticabili (come la supercazzola al vigile, che puoi trovare qui). Noi per la rubrica #LeNostre5 ne abbiamo scelte alcune, pescando a caso, perché davvero, scegliere davanti a tanta meraviglia è davvero difficile

Gli schiaffi alla stazione

La distruzione del paese

Mascetti lascia la Titti

“Chi si prende Donatella deve per forza prendersi tutto il blocco”

La defecatio isterica