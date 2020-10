Juventus – Barcellona: le pagelle

Questa sarà una Darkroom anomala, condizionata dal mio essere juventino e dall’avere, come tutti gli juventini, un’ossessione profonda per la Champions League. Perdonate lo sconforto.

Szczesny 6: sufficiente soltanto perché dall’altra parte, per via di un’imposizione dello sponsor tecnico, sono arrivati a Torino non con gli scarpini da calcio ma con un nuovo modello di infradito

Bonucci 6: il difensore coi piedi buoni. Eh niente, fa già ridere così

Demiral 5: nei primi tre minuti mostra l’attività cerebrale di un vecchio colto da aneurisma. Poi migliora grazie agli anticoagulanti e all’accanimento terapeutico. Alla fine però, vedi espulsione, la natura vince sempre

Danilo 5: Danilo non sarebbe titolare manco nell’Edilnord di Silvio Berlusconi

Cuadrado 5: quando nella sua squadretta giovanile insegnavano i fondamentali, lui era alla scuola di clown indeciso se diventare pagliaccio o funanbolo

Rabiot 5: Elegante e inutile, come gli animaletti di vetro da mettere sulla credenza che tanto piacevano alle nostre nonne

Betancur 6,5: si meriterebbe di giocare nel Barcellona

Kulusevski 5,5: il ragazzo si farà, blabla e blablà

Chiesa 5: stasera ha ripagato in pieno il valore della prima rata pagata dalla Juve per averlo: 60 euro

Dybala 4,5: su Paulo, questa sera, non c’è proprio nulla da dire

Morata 6,5: serata perfetta se da piccolo gli evessero fasciato i piedi come alle bimbe cinesi di qualche secolo fa

McKennie 6: fa il suo e non demerita. Certo, se l’obiettivo col suo acquisto era conquistare i mercati emergenti, forse sarebbe stato meglio investire sul 72enne Nakata

Arthur sv: e poi dicono che Bartomeu non è stato un grande presidente

Bernardeschi 4,5: se non altro si pettina meglio di Crisantemi

Pirlo 5: ci aspettavamo un maestro alla Montessori con i coglioni e la barba di Chuck Norris, e invece ci è capitato un Pasquale la Ricchiuta senza nemmeno uno straccio di Gloria Guida affianco