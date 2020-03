E cosa influisce di più sul nostro umore della musica? Nulla, la risposta è semplice. Del resto anche il vino senza musica rischia di essere un semplice accelleratore.

Schopenhauer diceva che la musica è l’arte più importante fra tutte, perché è quella che grazie alle sue vibrazioni tocca direttamente il corpo. Le sue onde fisiche arrivano addosso all’ascoltatore, non c’è filtro, non c’è interpretazione, e mi viene da dire, neanche cultura che tenga. Le onde arrivano.

Si potrebbero fare tante riflessioni anche su come deve essere registrata e ascoltata la musica per cambiarvi l’umore, ma cercherò di essere sintetico, vado al sodo.



Le canzoni del risveglio La mattina è importantissimo ascoltare la musica giusta. Se sbagliate la mattina non vi togliete più l’emozione per tutto il giorno. Perciò attenzione. Evitare musica troppo veloce che spaventa il sistema cardiaco ed entra in collisione con l’assunzione di caffè. Amate il free jazz? Bene, ma non alla mattina.

Il consiglio per la mattina è uno, semplice: Kind of Blue di Miles Davis.

Questo album lo immagino come un percorso nell’evolversi della giornata. Il riff di tromba che sentite durante il primo minuto della prima traccia del disco si ripeterà in altri tre momenti del disco, circa a metà e verso la conclusione, come se appunto si ripetesse nel pomeriggio e alla sera. Ascoltandolo con attenzione (ma anche no) sentirete chePersonalmente credo che la prima volta che sentirete il riff di tromba non riuscirete più a staccarvi da questo disco, considerato tra l’altro uno dei due o tre capolavori di Miles Davis, insieme sicuramente A Bitches of Brew album però decisamente meno conciliante con il risveglio.

Buone vibrazioni e pensieri nobili.

La musica del pomeriggio

Per il pomeriggio l’importante è scegliere musica curata ma non troppo impegnativa. Non potete spararvi i Ramones, perché non avrete modo di scaricare tutta quell’energia, perciò meglio non esagerare. Bene tutta la musica sensuale e leggermente lisergica, ma senza esagerare, meglio vibrazioni soul, reggae al massimo, no punk ma neanche classica che vi taglia la serata.Personalmente consiglioper tanti motivi. È un disco di qualche anno fa ma di un artista che potreste apprezzare questa estate in un bel festival all’aperto, perciò potrebbe essere un buon viatico per aspettare un momento sereno, che si spera arriverà a breve. Inoltre già dal titolo si capisce che il tema è intimo, da casa, ci sono belle scalate soul, tanto Marvin Gaye e atmosfere dolci e sospese. Un buon viatico per prepararsi per la cena.