L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini – I. Cohen-Janca e M.A.C. Quarello

L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini di I. Cohen-Janca e M.A.C. Quarello ci mostra, attraverso gli occhi dei bambini, il racconto del loro medico e maestro, Pan Docktor, e del suo impegno che aveva il fine di non dimenticare i bambini, di star loro accanto, donando loro cibo, istruzione e amore.

25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia

In un periodo storico in cui molti dei “portatori della memoria” dell’Olocausto stanno scomparendo e si teme che la memoria di quanto è accaduto vada persa, è bene ricordare attraverso i libri e attraverso storie che possano far sì che tutti noi diventiamo “candele della memoria”[1]. Per usare le parole di Liliana Segre:

Fu la persecuzione, la sottrazione di diritti – e, soprattutto, il silenzio nel quale questo avvenne – a preparare la strada alla Shoah. È nell’indifferenza generale che i dittatori compiono i saccheggi più gravi alla dignità dell’uomo. […] Il mio impegno è, ancora, quello che prendo ogni volta con i ragazzi che incontro. Contrastare il razzismo. Tramandare la memoria.[2]

Oggi, 25 aprile, sottolineiamo il valore di questa festa, ricordando che non coincide con il giorno in cui finì la guerra: il 25 aprile si festeggia in Italia la Festa della Liberazione, una giornata in cui dal 1946 si ricorda la liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese. In questa data ricorre l’anniversario della Resistenza, giornata nella quale si rende omaggio ai partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione dell’Italia.

L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini di I. Cohen-Janca e M.A.C. Quarello

Per combattere e sfidare l’indifferenza, viene in nostro aiuto la figura di Pan Doktor, o dottor Korczak.

La storia di Pan Doktor, viene narrata nelle pagine del libro illustrato di Cohen-Janca e Quarello, edito per la prima volta da Orecchio Acerbo nel 2015, e ripubblicato da poco dalla stessa casa editrice, nel gennaio 2020.

Il libro, ci mostra in ogni sua pagina, attraverso gli occhi dei bambini, il racconto del loro medico e maestro, Pan Docktor, e del suo impegno nei loro confronti, impegno che aveva come fine quello di non dimenticare i bambini, di star loro accanto, donando loro cibo, istruzione e amore. Il medico li ha educati al rispetto reciproco, inventando e proponendo loro la presenza di un tribunale nella comunità dell’orfanotrofio dove tutti potevano essere condannati se non vi era rispetto reciproco, anche Pan Doktor stesso.

Il pensiero di Janusz Korczak è alla base della Convenzione Mondiale dei Diritti del bambino, promulgata nel 1989 dall’Assemblea dell’Onu, a New York.

Janusz Korczak non abbandonò mai i bambini che aveva imparato a conoscere prima come medico e poi come educatore. Salì con loro sul treno che li avrebbe condotti allo sterminio. Di ciò che accadde dopo non si sa più nulla se non che nessuno uscì vivo da Treblinka.

“I tedeschi non vogliono che i bambini ebrei diventino grandi”.

Una frase che risuona nelle orecchie di chi ascolta e negli occhi di chi legge, ferisce e colpisce e non lascia spazio ad altro, solo a un dolore che come una forte eco risuona e che deve risuonare negli anni, per non dimenticare ciò che è accaduto.

Spunti didattici:

Di seguito vengono proposti alcuni titoli di libri utili al possibile svolgimento di un percorso sul delicato e importante tema in questione:

Lo consigliamo a… tutti, ma proprio tutti, per non dimenticare.

[1] Dall’intervista a Liliana Segre, https://www.youtube.com/watch?v=sVTtoXeQgZ0

[2] L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, Piemme, Milano, 2019, pp. 96-99

