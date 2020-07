Ho visto una talpa – C. Vignocchi e S. Borando

Condividi Facebook

Ho visto una talpa di Chiara Vignocchi e Silvia Borando racconta una divertente storia che, attraverso gli occhi di diversi animali, porta a riflettere sui differenti punti di vista.

Ho visto una talpa di C. Vignocchi e S. Borando

Per caso oggi, avete visto una talpa?

I protagonisti di questo divertente albo illustrato, edito da Minibombo e scritto e illustrato da Chiara Vignocchi e Silvia Borando, hanno visto una e più talpe e ne sono rimasti affascinati.

Questo libro a figure, caratterizzato da una grafica semplice e pulita, ha inizio con occhi ricchi di sorpresa e stupore, dando voce agli animali che, attraverso un dialogo ridondante, dichiarano di aver visto una talpa.

Lo scambio avviene a tutti gli effetti, anche in quelli grafici: tutto il libro segue infatti uno schema preciso e dettagliato, dove un animale espone il suo punto di vista su uno sfondo nero e una scritta bianca e gli altri rispondono all’unisono su uno sfondo bianco e una scritta nera.

A seconda della voce che parla, cambia di conseguenza il punto di vista: l’elefante ha visto infatti una talpa molto piccola, la formica ne ha vista invece una molto grande, la lumaca ne ha vista una molto veloce e il ragno ha visto moltissime talpe.

Di conseguenza, gli amici animali rispondono con tono affascinato: quanti tipi di talpe esistono! E sono tutte molto diverse tra loro!

Non si vede nessuno

Il testo prende una piega ancor più divertente quando finalmente questa talpa VIP cammina davanti a tutti, si siede tranquilla ed esclama – un po’ delusa – che in giro non si vede proprio nessuno:

Questa doppia pagina, che ci porta verso la conclusione del libro, è tanto ironica quanto geniale. Le espressioni degli animali che circondano la talpa di cui si è tanto parlato sono per me esilaranti. L’ironia non sempre è colta in maniera precisa dai bambini, ma anche loro non resistono e nel vedere le facce degli animali attorno alla talpa, non possono fare a meno di ridere.

Ma come nessuno? Ma insomma, poveri animali: hanno parlato tutto il giorno di te e tu neanche li vedi?

Subentra, assieme alla vera protagonista della storia, ossia la talpa, anche un nuovo colore, il rosso, che avevamo già incontrato in copertina e che ora ci fa comprendere su chi focalizzarci. Ogni dettaglio è curato e preciso e i punti di vista sono espressi in maniera chiara e comprensibile per tutti i bambini cui si voglia leggere l’albo.

Il libro, che può essere letto e riletto più volte senza mai stancare nè chi legge nè chi ascolta, ci insegna come esistano punti di vista diversi e come ognuno interpreti la realtà in modo differente.

Spunti didattici:

Ho visto una talpa può essere proposto sia alla scuola dell’infanzia sia alla scuola primaria, e può essere letto con diversi scopi. L’albo può sicuramente sollecitare risate tra i bambini, ma può anche essere usato per riflettere sui diversi punti di vista che esistono e che vanno rispettati: ognuno ha la sua visione delle cose, l’importante è che rispetti l’altro.

Accanto a questo, si può anche pensare di introdurre gli animali attraverso questo picture book, per cogliere le differenze che li caratterizzano: l’elefante è un animale molto grosso e vedrà tutti molto più piccoli di sé, mentre la formica, al contrario, vedrà tutti belli grandi!

Infine, può essere utilizzato il sito di Minibombo stesso come ausilio alla didattica; infatti nel loro sito vi è una sezione dedicata a ogni loro testo, dal nome “Giochiamo con” che propone diversi giochi da fare con i propri alunni e scaricabili direttamente dal web.

Cfr. https://www.minibombo.it/giochiamo_con/ho-visto-una-talpa/



Lo consigliamo a… tutti coloro che pensano che il proprio punto di vista sia migliore rispetto a quello degli altri, con la speranza che capiscano che non è così.

Chiara Vignocchi e Silvia Borando – Ho visto una talpa – Minibombo

